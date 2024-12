Relația dintre Bursucu și Mona Segall, distrusă din cauza lui Bănică Jr.: „Nu am crezut că o să hrănesc un șarpe”

Adrian Cristea, cunoscut drept Bursucu, a povestit în emisiunea „În Oglindă”, moderată de Mihai Ghiță la Kanal D, despre cum s-a rupt relația dintre el și Mona Segall din cauza lui Ștefan Bănică Jr.

Bursucu a lucrat la PRO TV înainte să devină prezentator TV. El a fost coregraf la „Dansez pentru tine”, fiind chiar coregraful Andreei Bălan și al lui Petrișor Ruge în lupta pentru marele premiu, lucru care s-a și întâmplat. La momentul respectiv, artista a luptat pentru cazul lui Petrișor, care până la urmă a și rămas în echipa ei de dansatori.

Și pentru că avea succes, Adrian Cristea a fost solicitat de Ștefan Bănică Jr. pentru a-i face coregrafia pentru spectacolul de la Sala Palatului din decembrie, iar dansatorul l-a rugat să discute mai întâi cu Mona Segall, iar dacă producătoarea își dă acordul atunci poate să îl ajute. Ștefan Bănică Jr. i-a spus apoi lui Adrian Cristea că totul este bătut în cuie și că poate să vină la repetiții. Ulterior a aflat că adevărul a fost altul.

„Ștefan Bănică a venit la mine și m-a întrebat dacă aș vrea să fac coregrafiile de Crăciun la Sala Palatului, că îi place de mine. Eram și pe val, că eram cel mai bun coregraf de la Dansez pentru tine.

Începusem să scot niște lucruri foarte interesante cu diverși concurenți. I-am spus: Da, Ștefane, cu mare drag. Mi-ar plăcea. E o nouă experiență. Eu eram doar în calitate de dansator.

Ads

I-am spus că nu vreau să mă cert cu nimeni și să vorbească cu doamna Mona.

Mi-a spus să nu-mi bat capul, că e proiectul lui, să stau liniștit că treaba e rezolvată. A trecut o săptămână, au trecut două și m-a sunat: Tăticule, ne apucăm și noi de treabă? Suntem în octombrie și mâine vine concertul.

L-am întrebat dacă a vorbit, dacă e totul în regulă, să nu fie probleme. El mi-a zis că da și să-i dau drumul. Eu m-am apucat de treabă, bineînțeles. Am strâns echipa, am băgat coregrafii. Asta până într-o zi când am simțit o supărare mare”, a mărturisit Bursucu în emisiunea „În Oglindă”.

Mona Segall nu a știut nimic din planul lui Bănică, așa că i-a spus lui Bursucu că este dezamăgită de el și l-a comparat cu un șarpe pentru șiretenie. Adrian Cristea a rămas șocat în urma acuzațiilor primite și a rupt definitiv relația cu producătoarea TV.

„Era și Dansez pentru tine în perioada aia. Mă duceam la repetiție, la emisiune. Într-o zi eram la masă. Nu o să uit niciodată cuvintele astea. Doamna Mona, dacă auziți vreodată… să știți că mi-au rămas întipărite în suflet. Nu am mai spus niciodată treaba asta public până acum.

Ads

M-a chemat și eu am întrebat-o dacă e supărată. Mi-a spus așa: Nu că sunt supărată, sunt dezamăgită. Nu am crezut vreodată că o să hrănesc un șarpe care mă va mușca pe la spate.

Eu am spus: Poftim? - Și mi-a repetat: Nu am crezut vreodată că o să hrănesc un șarpe care mă va mușca pe la spate. Și a plecat…

Nu o să uit niciodată. Eu am rămas așa, ce șarpe? Eu încercam să-mi fac treaba foarte bine. Am aflat după că Ștefan nu a vorbit cu Mona de proiect. Nu s-a dus Ștefan să zică că mă ia el pe mine. Ea a aflat de la ceilalți dansatori că eu m-am apucat și i-am luat locul lui Edi Stancu și l-am dat la o parte pe el. Am picat prost în toată conjunctura”, a mai spus Bursucu pentru sursa citată.

Mona Segall este o producătoare de televiziune cunoscută în România, cu o carieră impresionantă în industria de divertisment. Ea este recunoscută pentru munca sa la diverse emisiuni de succes de la Pro TV, Antena 1 și alte posturi de televiziune din România.

Emisiuni precum "Dansez pentru tine", "Românii au talent", "Vocea României" și "MasterChef" au fost produse în România de către Mona Segall după francizele străine.

Ads