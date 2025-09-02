Directorul general Nestlé, concediat din cauza unei relații romantice cu o subordonată directă. Anunțul companiei

Directorul general Nestle, Laurent Freixe FOTO nestle.com

Nestlé a anunțat că și-a concediat directorul general, Laurent Freixe, după ce a descoperit că acesta nu a declarat o relație romantică cu o subordonată directă, încălcând astfel politica corporativă. Freixe va fi înlocuit de Philipp Navratil, care anterior a fost director executiv al Nestlé Nespresso.

Freixe, prezent în cadrul gigantului elvețian din industria alimentară și a băuturilor de aproape patru decenii, fusese numit în funcție în urmă cu un an, cu misiunea de a relansa creșterea companiei după o perioadă de performanță slabă sub predecesorul său, Mark Schneider. Nestlé a precizat că președintele consiliului de administrație, Paul Bulcke, împreună cu Pablo Isla, membru independent al boardului și fost CEO Zara, au supervizat investigația cu sprijinul unor consilieri externi. Bulcke a prezentat concedierea ca pe o decizie atât necesară, cât și simbolică pentru standardele Nestlé, exprimând totodată recunoștință pentru activitatea lui Freixe.

„A fost o decizie necesară”, a declarat Bulcke într-un comunicat. „Valorile și guvernanța Nestlé reprezintă fundații puternice ale companiei noastre. Îi mulțumesc lui Laurent pentru anii săi de serviciu la Nestlé.”

Business Insider a încercat să obțină un punct de vedere din partea lui Freixe.

Drama de la vârful companiei vine într-o perioadă critică pentru Nestlé. Compania a beneficiat de un boom în perioada pandemiei, când consumatorii au făcut provizii de alimente și băuturi pentru acasă, dar acel avânt a dispărut.

În iulie, Nestlé a raportat o scădere de 1,8% a vânzărilor la nivel de grup pentru primele șase luni, la 44,2 miliarde de franci elvețieni (aproximativ 55 miliarde de dolari), reflectând o cerere mai slabă din partea consumatorilor. Acțiunile companiei au scăzut cu aproape 40% față de vârful atins la începutul lui 2022.

Când a preluat conducerea Nestlé în august anul trecut, Freixe a declarat clar că mandatul său era să refocalizeze compania pe punctele sale forte — cafea, hrană pentru animale de companie și produse alimentare — în loc să urmărească diversificarea.

Într-un interviu acordat publicației Financial Times în mai, el și-a criticat predecesorul, Schneider, pentru extinderea către suplimente alimentare și alte categorii noi, susținând că aceasta a „slăbit structura organizației.”

Schneider fusese doar al doilea director general din afara companiei din istoria de 159 de ani a Nestlé. Freixe s-a prezentat ca un „om din interior” desăvârșit — un veteran de aproape 40 de ani care a urcat treptat în ierarhie prin posturi în Ungaria, Spania și America Latină.

Freixe a declarat pentru Financial Times că ceea ce îl diferenția era cunoașterea mecanismelor interne ale Nestlé. „Datorită acestui lucru și, poate, stilului meu, sunt foarte apropiat de oameni, ceea ce reprezintă un mare avantaj”, a spus el.

Nestlé a numit un alt angajat de lungă durată ca succesor al lui Freixe. Într-un comunicat, președintele consiliului de administrație l-a evidențiat pe Navratil pentru abilitatea sa de a obține rezultate și pentru stilul său „colaborativ”. „Nu ne schimbăm strategia”, a scris Bulcke, „și nu vom încetini ritmul performanței.”

Acest incident nu este unul izolat în lumea marilor corporații. În ultimii ani, mai mulți CEO și directori executivi au fost concediați sau și-au dat demisia după ce au fost descoperite relații nepotrivite cu subordonați direcți.

Printre acestea se numără: Steve Easterbrook de la McDonald's (2019), Brian Krzanich de la Intel (2018) și Harry Stonecipher de la Boeing (2005).

Mai recent, la un concert Coldplay, un CEO și un director de HR au demisionat după ce au fost surprinși într-o îmbrățișare.

