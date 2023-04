Ministrul Apărării din China s-a întâlnit cu Vladimir Putin la Moscova: „Avem legături foarte strânse”

Ministrul chinez al Apărării Li Shangfu a salutat duminică, 16 aprilie, legăturile „strânse” cu Moscova, în timpul unei întâlniri cu preşedintele rus Vladimir Putin la Kremlin, relatează AFP.

„Avem legături foarte strânse, care depăşesc alianţele militaro-politice ale epocii Războiului Rece” şi sunt „foarte stabile”, a spus el în cadrul acestei întâlniri difuzate de televiziunea rusă.

El a adăugat că relaţiile dintre Rusia şi China „au intrat deja într-o nouă eră”.

„Aceasta este prima mea vizită în străinătate de la preluarea mandatului de ministru al apărării. Am ales Rusia în mod special, pentru a sublinia natura specială şi importanţa strategică a relaţiilor noastre bilaterale”, a adăugat Li.

În cadrul acestei întâlniri, la care a participat şi ministrul rus al Apărării, Serghei Şoigu, Putin a lăudat cooperarea militară dintre cele două ţări.

„Lucrăm activ prin departamentele militare, schimbăm periodic informaţii utile, cooperăm în domeniul cooperării tehnico-militare şi desfăşurăm exerciţii comune”, a spus Putin.

„Acesta este, fără îndoială, un alt domeniu important care întăreşte natura […] relaţiei noastre”, a adăugat el.

We don’t know what happened today behind closed doors between CN SecDef Li Shangfu and Putin/Shoigu but it’s safe to say that Li didn’t come out for his first overseas trip to discuss the weather or just RU-CN mil relations or exercises

Military sales very likely on the agenda… pic.twitter.com/W1XDufEwB0