35 de ani de relații externe post-Ceaușescu. Încotro se îndreaptă România. Generalul Grumaz: „Diplomația noastră se află într-un punct paradoxal” INTERVIU

Din 1990 până în prezent, diplomația română a consemnat diverse succese, dar și eșecuri. Despre acestea și, totodată, despre direcția strategică a țării noastre, Ziare.com a discutat cu generalul de trei stele Alexandru Grumaz, primul general român format la Harvard (SUA), fost consul al României la Beijing.

„Vrem un parteneriat strategic cu SUA? Dacă da, atunci trebuie să-l înțelegem pe Trump și să-l curtăm”

Ziare.com (Andi Miron):⁠ ⁠Care sunt cele mai mari succese ale diplomației române din 1990 până în prezent?

Alexandru Grumaz: Diplomația românească a parcurs un curs de la izolare, la integrare europeană și la un rol regional în anii 2000. La mai bine de trei decenii de la căderea comunismului, diplomația României își poate trece în palmares câteva dintre cele mai mari succese din istoria recentă. Dacă în anii ’90 țara era încă privită cu scepticism, astăzi România este membru NATO, stat al Uniunii Europene și încă partener strategic al Statelor Unite, deși aici ca partener strategic avem unele discuții de clarificat față de modalitățile de exprimare a unora din conducerea României.

Generalul Grumaz / FOTO: Alexandru Grumaz (FB)

Vrem un parteneriat strategic cu SUA? Dacă da, atunci trebuie să înțelgem pe Trump și să-l curtăm. Primul mare prag a fost depășit în martie 2004, când România a devenit membru cu drepturi depline al Alianței Nord-Atlantice. Momentul a însemnat ancorarea fermă în spațiul de securitate euro-atlantic și garanții vitale pentru stabilitatea țării.

Trei ani mai târziu, la 1 ianuarie 2007, a urmat pasul decisiv spre integrarea europeană: aderarea la Uniunea Europeană, un proces lung și complicat, dar care a transformat fundamental România – de la economie, la justiție și societate. Un alt reper esențial a fost consolidarea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite, început în 1997 și dezvoltat după 2001. Prezența militară americană pe teritoriul României, inclusiv baza antirachetă de la Deveselu, a întărit poziția țării ca actor-cheie la Marea Neagră. Diplomația românească și-a pus amprenta și asupra regiunii. Bucureștiul a sprijinit constant Republica Moldova, a pledat pentru extinderea Uniunii Europene către Balcanii de Vest și a promovat securitatea energetică prin proiecte regionale. Președinția Consiliului Uniunii Europene din 2019, organizarea summitului NATO de la București în 2008 sau implicarea în Inițiativa celor Trei Mări confirmă această poziționare.

De la izolarea postcomunistă, la un actor respectat în plan regional și euro-atlantic, parcursul este, fără îndoială, una dintre marile povești de succes ale tranziției românești. Acum după inconsistența din politica românească lucrurile s-au deteriorat. Adunarea Generală a ONU a reprezentat întotdeauna pentru România o platformă de dialog. De data asta nu a mai fost acest lucru. Ai nevoie de oameni care să cunoască lumea geopolitică, nu de diletanți. Șefi de state și de guverne au fost la Adunarea Generală. Este cel mai bun motiv de a organiza întâlniri bilaterale în interesul național.

„Diplomația românească din ultimele trei decenii e marcată de contraste”

Ziare.com:⁠ ⁠Dar cele mai mari eșecuri ale diplomației române, care sunt?

Alexandru Grumaz: Dacă integrarea în NATO și Uniunea Europeană reprezintă apogeul diplomației românești postcomuniste, există și o serie de eșecuri care au umbrit parcursul european și internațional al României. Un prim mare eșec rămâne ratarea integrării în spațiul Schengen, deși România îndeplinește criteriile tehnice din 2011. Olanda, apoi Austria, au blocat în repetate rânduri aderarea, invocând corupția, migrația sau interese politice interne. După ani de așteptare, România a reușit abia în 2024 să intre parțial, doar cu frontierele aeriene și maritime, însă accesul deplin rămâne încă suspendat. Un alt punct sensibil este aderarea la zona euro, care a fost constant amânată. Deși oficial România și-a asumat obiective, ele au fost împinse mereu în viitor, din cauza instabilității economice și a lipsei de reforme fiscale consistente.

La capitolul relații externe, Bucureștiul nu a reușit să transforme relația cu Republica Moldova într-un parteneriat solid și strategic, în ciuda proximității istorice și culturale. România a sprijinit Chișinăul declarativ și prin proiecte punctuale, dar influența geopolitică a rămas limitată, eclipsată de Rusia sau de alți actori europeni mai activi. Un eșec cu ecou internațional a fost și pierderea cursei pentru Agenția Europeană a Medicamentului în 2017, când candidatura Bucureștiului a fost eliminată din primele tururi, pe fondul infrastructurii precare și a lipsei de încredere a partenerilor. Nu în ultimul rând, România a eșuat adesea în a-și construi o imagine externă coerentă și credibilă. Problemele de corupție, instabilitatea politică și lipsa unei strategii de comunicare au afectat constant profilul diplomatic al țării.

Astfel, diplomația românească din ultimele trei decenii e marcată de contraste: succesul integrării euro-atlantice pe de o parte și blocajele repetate din Schengen, euro sau influența redusă în regiune pe de altă parte.

„Imaginea țării rămâne afectată de instabilitatea politică internă și de întârzierile în reforme”

Mark Gitenstein ambasador al SUA în România (2009-2012), Alexandru Grumaz / FOTO: Alexandru Grumaz (FB)

Ziare.com: Cum vedeți diplomația română, în prezent?

Alexandru Grumaz: Diplomația României în prezent se află într-un punct paradoxal: pe de o parte, țara este bine ancorată în structurile occidentale – NATO, Uniunea Europeană, parteneriate strategice solide, dar pe de altă parte, continuă să se confrunte cu obstacole și frustrări pe scena internațională. Pe plus, România este percepută ca un actor de securitate stabil la Marea Neagră, mai ales după invazia Rusiei în Ucraina. Prezența militară americană și rolul în consolidarea flancului estic al NATO îi oferă o vizibilitate și o influență mai mari decât în trecut. În UE, România a arătat maturitate prin organizarea președinției Consiliului în 2019 și prin implicarea în proiectele regionale, precum Inițiativa celor Trei Mări.

Pe minus, imaginea țării rămâne afectată de instabilitatea politică internă și de întârzierile în reforme. De asemenea, Bucureștiul nu reușește să-și valorifice pe deplin poziția geo-strategică printr-o strategie coerentă de „soft power” și comunicare externă. În ansamblu, diplomația românească de azi este mai puternică, dar este reactivă: răspunde eficient crizelor, însă îi lipsește încă un proiect de viziune pe termen lung.

„Provocarea rămâne aceea de a trece de la statutul de beneficiar de securitate și stabilitate la cel de actor care influențează jocul regional”

Ziare.com:⁠ ⁠Din perspectiva politicii externe, care este direcția strategică a României? Dacă dvs. considerați că există.

Alexandru Grumaz: Politica externă a României, la peste trei decenii de la căderea comunismului, are o axă strategică bine definită: ancorarea fermă în spațiul euro-atlantic. Apartenența la NATO și Uniunea Europeană reprezintă fundamentul tuturor deciziilor de politică externă, iar parteneriatul strategic cu Statele Unite rămâne coloana vertebrală a securității naționale.

România își asumă tot mai des rolul de stat de frontieră al Occidentului, aflat pe prima linie a tensiunilor generate de Rusia la Marea Neagră. Prezența trupelor americane pe teritoriul său, investițiile în infrastructura militară și implicarea în consolidarea flancului estic al NATO îi conferă o vizibilitate deosebită într-un moment de instabilitate regională.

În același timp, Bucureștiul își cultivă profilul european prin Inițiativa celor Trei Mări și prin sprijinul constant acordat Republicii Moldova. România se prezintă drept avocat al Chișinăului în drumul său către Uniunea Europeană și încearcă să devină un hub regional de securitate și energie.

Totuși, dincolo de aceste certitudini, există și dileme nerezolvate. România rămâne mai degrabă un actor reactiv decât unul proactiv, răspunzând crizelor mai mult decât construind inițiative proprii. Astăzi, direcția strategică a României este clară: Vestul. Însă, provocarea rămâne aceea de a trece de la statutul de beneficiar de securitate și stabilitate la cel de actor care influențează jocul regional.

În opinia mea, direcția strategică este orientarea pro-occidentală, prin consolidarea apartenenței la NATO și UE, întărirea parteneriatului cu SUA și asumarea rolului de actor de securitate și stabilitate la Marea Neagră, cu un accent special pe sprijinul pentru Republica Moldova.

„Politica externă a României ar trebui să se bazeze pe trei piloni”

Ziare.com:⁠ ⁠În linii mari, care ar trebui să fie abordarea României în materie de politică externă?

Alexandru Grumaz: Într-un context internațional marcat de războiul din Ucraina, rivalitatea dintre marile puteri și crizele succesive, România are nevoie de o politică externă mai vizibilă și mai coerentă.

Direcția de bază este deja clară: apartenența la NATO și Uniunea Europeană reprezintă garanția de securitate și prosperitate. Totuși, simpla apartenență nu este suficientă. România trebuie să-și consolideze rolul în interiorul acestor structuri și să devină un actor care propune soluții, nu doar care le urmează.

Parteneriatul strategic cu Statele Unite rămâne esențial, dar echilibrul trebuie căutat și printr-un dialog mai intens cu principalele capitale europene. În paralel, Bucureștiul are oportunitatea de a-și asuma un rol regional activ: la Marea Neagră, unde securitatea este pusă la încercare de Rusia, și în Balcanii de Vest, unde extinderea europeană are nevoie de susținători fermi.

Un capitol aparte îl reprezintă Republica Moldova. România are șansa de a deveni principalul său avocat european, dar acest lucru cere investiții, proiecte concrete și consecvență diplomatică.

Pe scurt, politica externă a României ar trebui să se bazeze pe trei piloni: loialitate față de alianțele occidentale, implicare activă în regiune și sprijin constant pentru vecinii estici. Doar așa România poate trece de la statutul de beneficiar al securității la cel de contributor real la stabilitatea europeană.

