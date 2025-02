Singura strategie pentru România care poate da roade în epoca Trump 2.0. „Ar trebui să ne căutăm un loc la masă, momentan suntem doar în meniu”

Președintele SUA, Donald Trump, a revenit în forță la Casa Albă și în prima lună de mandat a dat deja peste cap calculele mai multor lideri europeni. Într-un context în care pământul de sub picioarele Uniunii Europene pare să se miște tot mai mult, România ar trebui să se dezmeticească și să stabilească o linie directă de comunicare cu SUA, pentru a nu fi forțată doar să reacționeze la deciziile de la Washington, a explicat o expertă în relații internaționale.

Guvernanții din România pare că nu s-au recalibrat la fel de repede ca politicienii altor țări după plecarea lui Joseph Biden de la Casa Albă. Decidenții ar trebui să se dezmeticească și să se adapteze la contextul politic și internațional din prezent, a declarat Ioana Constantin-Bercean, expertă în relații internaționale, pentru Adevărul.

„Ar fi momentul ca autoritățile să se mobilizeze. În primul rând trebuie să fim adecvați și să înțelegem. Repet, ne place sau nu ne place de Trump, pentru că nu contează cine este președinte la Casa Albă sau cine va fi peste patru ani. Pentru mine este important ca noi să fim adecvați și să înțelegem ce vrea fiecare administrație. Acum, în acest moment, trebuie să înțelegem următorul lucru care este evident, reiese din toate declarațiile administrației la orice nivel. Să înțelegem și că administrația Trump nu se va apropia foarte tare de orice politician sau orice factor decizional care a fost foarte prietenos cu administrația Biden. Sigur că nu este corect, sigur că nu este calea diplomatică cu care noi am fost obișnuiți până acum, dar trebuie să înțelegem limbajul lui Donald Trump”, spune experta.

Ads

Chiar și liderii europeni mai apropiați de Biden încep acum să încerce măcar să vorbească pe limba lui Biden. Este exemplul liderului francez, Emmanuel Macron.

„Noi vedem că în Europa doamna Meloni vorbește limba lui Donald Trump, dar președintele Macron s-a adaptat imediat noilor condiții și chiar dacă nu vorbește pe aceeași limbă cu Donald Trump, măcar pretinde că face lucrul acesta și se duce la Washington pentru a pune lucrurile pe masă, pentru a găsi soluții de compromis, sau măcar pentru a se întâlni la mijloc”, a mai spus Constantin-Bercean.

Americanii vorbesc despre noi, nu cu noi

România a ajuns subiect de discuție la cele mai înalte niveluri din Statele Unite, după anularea alegerilor prezidențiale de la finalul anului trecut. Astfel, decidenții ar trebui să urmeze exemplul britanicilor sau francezilor și să încerce să controleze discuțiile.

Ads

„Atâta vreme când noi nu avem o relație directă, o linie directă cu administrația Trump, este ceva ce trebuie neapărat urgent corectat. Și asta înseamnă politicieni care să fie puțin mai noi și puțin mai adecvați, care să înțeleagă mersul lucrurilor și care să fie suficient de pregătiți și de educați să poată reacționa într-un timp foarte scurt la situații imprevizibile care pot să apară în orice moment”, susține experta.

În acest moment, avertizează ea, România nu își dă seama cum să discute cu SUA. De la o poziție umilă, în precedenta administrație, România a trecut acum la polul opus, fără să găsească un drum de mijloc. În plus, România rămâne reactivă la ce se întâmplă peste ocean, nu are inițiativa în a modela discursul internațional, ceea ce trebuie să se schimbe curând pentru a putea să avem un cuvânt de spus.

„Atâta vreme cât vom fi doar reactivi față de anumite reacții și nu avem inițiativă și ne limităm doar la a-i trage la răspundere pe acei oficiali americani, aceste lucruri nu vor funcționa în favoarea noastră. Noi, România, suntem o țară, o putere medie cu suficiente capabilități și posibilități, dar și oportunități, în primul rând, de a deveni o putere regională și acesta este un moment foarte oportun care ar trebui exploatat. Dar pentru a fi exploatat și pentru a avea și o anumită doză de reușită, un anume succes, asta înseamnă că trebuie să ne debarasăm puțin de vechea gândire, de vechea abordare. Pentru că lumea se schimbă, fie că vrem, fie că nu vrem, fie că ne place, fie că nu ne place. Lumea se schimbă, vine peste noi, iar dacă noi vom fi în continuare reactivi, fără să avem planurile A, B, C, D și E, în funcție de moment, vom rămâne la coadă, la căruță, în timp ce vom vedea actori regionali din jurul nostru care vor păși înainte, vor prelua inițiativa și noi vom depinde mereu de aceștia.

Ads

Ar trebui să ne căutăm un loc la masă, pentru că așa cum arată momentan lucrurile, suntem doar în meniu, din păcate. E o vorbă care este tot preluată, dar în momentul de față așa arată lucrurile”, avertizează Ioana Constantin-Bercean.

Oportunitățile economice

Cu negocierile pentru oprirea războiului în Ucraina, România trebuie să fie gata să se poziționeze strategic în raport cu situația din țara vecină. În primul rând, țara noastră ar putea beneficia de pe urma unei alianțe regionale, care să includă Turcia și Polonia.

„Noi nu încercăm să controlăm nici această narațiune care vine dinspre vicepreședintele JD Vance legată de alegerile din România, nu încercăm să ne poziționăm nici strategic în funcție de ce se va întâmpla în Ucraina și trebuie să învățăm sau să vedem această realitate, că trebuie să ne luăm de mână cu Polonia și cu Turcia în primul rând și să facem, dacă vreți, o mini-alianță din aceasta regională care întotdeauna va fi mult mai puternică în orice fel de negociere cu administrația Trump sau inclusiv în interiorul Uniunii Europene. Turcia nu este membru UE, dar de ce am menționat Turcia? Că este de o importanță mare, pentru că este țara care controlează Marea Neagră sau are cheile de intrare și de ieșire din Marea Neagră datorită convenției de la Montreux”, explică Bercean.

Ads

Reconstrucția Ucrainei ar putea fi o șansă câștigătoare pentru România. Similar, discuțiile despre cum și când vor fi exploatate pământurile rare din Ucraina ar trebui să dea României de gândit. Dacă Statele Unite vor obține ceea ce vor, atunci exportul acestor minereuri s-ar putea face inclusiv prin porturile românești de la Marea Neagră.

„Am putea să gândim puțin și în perspectivă economică, dacă America va începe să exploateze acele metale rare din Ucraina, România ar putea avea foarte mult de câștigat. Pentru că acele metale vor trebui scoase din Ucraina pe undeva, iar Marea Neagră poate fi o rută de transport foarte bună. Ori asta înseamnă plus valoare economică pentru noi și securitate în regiunea Mării Negre. Adică noi, dacă am fi inteligenți, am avea doar de câștigat din tot ce se întâmplă. Repet, că ne place sau nu ne place, că era doamna Harris sau că este Donald Trump, lucrurile se întâmplau în același fel, doar că erau îmbrăcate altfel, la nivel de discurs”, punctează experta.

Ads