12 lucruri simple pe care bărbații le consideră extrem de romantice: și-ar dori ca femeile să le facă mai des

"Sunt femeile mai romantice decât bărbații?", se întreabă Daniel Linder, terapeut specializat în relații, într-un articol publicat de yourtango.com.

"Fiind bărbat, ultimele lucruri pe care mi le-aș dori într-o vacanță romantică sunt flori, ciocolată sau chiar bijuterii. Dar îmi place romantismul. Așadar, ce este romantic pentru un bărbat? Deși sunt psihoterapeut, nu eram sigur dacă există un răspuns. Am decis să aflu. Așa că, atunci când am jucat cărți cu șapte prieteni bărbați acum câteva seri, le-am pus următoarea întrebare: Ce găsesc bărbații romantic? Doar unul a încercat să răspundă. Având în vedere că nu mă simțeam confortabil să mă mulțumesc cu stereotipul conform căruia bărbații nu sunt înclinați spre romantism, am început să reflectez la ceea ce am învățat despre bărbați și romantism în calitate de psihoterapeut. Este, la urma urmei, o ocupație care îmi permite adesea să vorbesc despre romantism și relații cu bărbații. Iată unsprezece dintre cele mai importante răspunsuri”.

1. Atunci când partenerul lor este deschis și vulnerabil

"De exemplu, un client de sex masculin, George, în vârstă de 40 de ani, îmi spunea cum se simte atunci când soția lui îi face cereri specifice, cum ar fi ce ar putea face el pentru a o ajuta: "Tot ce vreau este să fac o diferență. Iar atunci când îmi spune ce pot face, se înmoaie și devine mai accesibilă pentru mine, ceea ce mă face să o plac mai mult".

I-am validat experiența spunându-i că ceea ce contează cel mai mult este atunci când ea este prezentă, vulnerabilă și accesibilă."

2. Să fie văzuți ca fiind speciali pentru partenera lor

"George mi-a amintit de un adevăr mai profund care era, de asemenea, în concordanță cu experiența mea în relații: ceea ce bărbații consideră romantic și ceea ce își doresc mai mult decât orice altceva este să fie văzuți, tratați și să li se răspundă într-un mod "special" tot timpul.

Pentru cineva care vrea să fie romantic cu un bărbat, trebuie să mergi adânc. Trebuie să știi cum să îi arăți unui bărbat că îl iubești. Romantismul nu se referă atât de mult la o singură demonstrație de apreciere, recunoaștere sau afecțiune, ci la mici demonstrații zilnice de dragoste."

3. Atingere fizică dulce și plină de iubire

"Revenind la prietenii pe care i-am întrebat, cel care a stat pe gânduri a spus în cele din urmă: "Ar fi frumos să existe un fel de atingere fizică. O îmbrățișare. Să-și pună brațul în jurul meu. Doar să-mi atingă umărul". Aceasta este cu siguranță o temă. Vrem să fim atinși, chiar dacă este vorba de o mică îmbrățișare sau de odihna capului pe umărul lui. Lucrurile mărunte sunt cele care contează."

4. Să fie întrebat la ce se gândește sau ce simte

"Punerea de întrebări autoreflexive, acordarea de timp și spațiu pentru ca el să răspundă, apoi discutarea pentru ca el să poată elabora, îl va face probabil să se simtă apreciat și că vă pasă în mod special de el. În mod ideal, el poate descoperi lucruri sau poate deveni conștient de lucruri despre sine la care se gândește rar."

5. Atenția ta necondiționată

"În general, femeile vorbesc mai mult decât ascultă. Acordându-i toată atenția ta, îi transmiți că orice ar avea de spus este important pentru tine.

Cercetările privind contactul vizual eficient publicate în Frontiers in Psychology susțin că menținerea contactului vizual cu blândețe este o dovadă de interes autentic, că te simți bine alături de el și că ceea ce spune el contează cu adevărat pentru tine. Pune deoparte telefonul, închide televizorul și încearcă să-i arăți că ești prezentă și atentă. "

6. Spune ce ți-ai dori cu adevărat - și fii exactă

"George se simțea deconectat de soția lui de ceva vreme. El simțea că ea era în mod constant consumată, anxioasă și îngrijorată și că el era rareori pe radarul ei. Indiferent ce făcea, trecea neobservat, așa că, după o vreme, a încetat să mai încerce să îi citească gândurile.

Solicitările specifice l-au făcut să simtă că erau parteneri conectați care lucrau împreună și care puteau conta unul pe celălalt pentru sprijin, așa cum sugerează cercetările din Handbook of Communication and Social Interaction Skills. Cred că vorbea în numele majorității bărbaților. Încadrați aceste afirmații spunând: "Aș aprecia dacă...""

7. Exprimarea aprecierii pentru ceva ce el a spus sau a făcut

"Aici, din nou, este tema exprimării exterioare și explicite a recunoașterii, aprecierii sau afecțiunii. A te simți observat și văzut este validant și, prin urmare, inerent romantic. Fie că este vorba de sensibilitate, generozitate, spirit sau inteligență, orice a spus sau a făcut, lasă-l să știe că ți-a încălzit inima."

8. Spuneți ce ați vrea să faceți împreună

"Inițierea unei conversații despre planificarea unei escapade împreună transmite mesajul că nu depinde întotdeauna sau în întregime de el să facă ceva să se întâmple. De asemenea, îi spui că îți dorești niște timp special de calitate împreună, ceea ce vă va oferi amândurora și ceva de așteptat."

9. Un loc sigur în care el să se deschidă

"Punerea unor întrebări care necesită o anumită gândire, poate o autoexaminare, poate crea o ocazie rară pentru el să se deschidă într-un mod cu care nu este obișnuit și să facă lumină asupra unei calități sau abilități speciale pe care a luat-o de bună sau pentru care nu și-a putut asuma niciodată meritul. De asemenea, îi transmiți mesajul că vrei să îl cunoști mai profund și că drumul este liber pentru el să se deschidă mai mult și că se simte în siguranță fiind vulnerabil în preajma ta."

10. Arătați că îl înțelegeți prin empatie

"Înțelegerea este o nevoie umană de bază. Într-un mod simplu, de bază, înțelegerea poate servi ca o definiție a iubirii. Este ceea ce este intimitatea. Începe prin a folosi afirmații care încep cu "Înțeleg că ceea ce este cel mai important pentru tine este..." Un studiu din Applied Psychophysiology and Biofeedback Journal susține că trebuie să vă faceți timp pentru a-i înțelege experiența, astfel încât să se simtă înțeles. Asta este întotdeauna o atracție. Înțelegerea este o punte care vă conectează pe amândoi mai profund și ajută un bărbat să se simtă iubit."

11. Surprinde-l fiind spontană

"Un stereotip predominant este că bărbații sunt mereu ocupați să "facă", fiind distrași, simțindu-se presați, uitându-se la oră și fiind blocați într-o rutină de la care rareori se vor abate. Deși acest lucru poate fi adevărat, nu înseamnă că așa vor ei să fie. Surprinzându-i, le reamintiți că este posibil și în regulă să fie spontani. Fă o excursie de o zi în weekend, departe de presiunile cotidiene. Pregătiți-i o cină uimitoare atunci când se așteaptă mai puțin. Încercați să vă distrați cu ceea ce în mod normal ar putea fi de rutină și monoton, făcând chiar și o excursie la magazinul alimentar să pară mai mult o aventură împreună sau cel puțin un efort de echipă plăcut, în care el își poate lua gândul de la lucruri precum problemele de la serviciu sau altceva care s-a întâmplat mai devreme în acea zi.

12. Sărbătorirea a ceea ce vă unește

"În cinstea ta. Toast pentru relația voastră! Pentru noi. Ce este special la el? Despre voi doi împreună? Ce funcționează cel mai bine în relația voastră? Luați în considerare aceste lucruri și rolul pe care îl joacă în ele și arătați-i că apreciați munca pe care o depune în acest rol. Apreciați victoriile voastre comune, oricât de mici ar părea ele, după cum arată un studiu din Journal of Personality and Social Psychology. La urma urmei, viața este cu adevărat despre lucrurile mărunte.

El merită. Și tu meriți. Relația voastră este un efort comun care este mai mare atunci când sunteți împreună decât atunci când sunteți despărțiți. Această conversație poate atrage atenția asupra rolurilor, diferențelor, punctelor forte și slăbiciunilor voastre respective. Nu este vorba doar de faptul că sunteți speciali unul pentru celălalt sau că relația voastră este specială, ci în special de ceea ce o face specială.

Romantismul pentru un tip înseamnă reafirmarea unei conexiuni profunde prin a fi și a relaționa într-un mod personal, așa cum ai relaționa cu cel mai bun prieten, cineva pe care îl consideri a fi sufletul tău pereche, care nu este romantic în sine, cât este o stare de existență.

