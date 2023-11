Poveste de dragoste cu final fericit în metroul bucureștean: "Bărbații se prind mai greu"

În ziua de azi multe relații încep și se încheie în mediul online. Unii tineri preferă aplicațiile pentru a cunoaște pe cineva. Mai sunt însă unele excepții.

Este cazul relatat de un tânăr care s-a îndrăgostit de fata pe care a întâlnit-o multe dimineți la rând în drum spre serviciu.

"Se tot uită la mine și-mi zâmbește"

Acesta a povestit că a început să o întâlnească pe fata de care s-a îndrăgostit odată ce a schimbat locul de muncă și traseul spre serviciu.

"De câteva luni de când am schimbat job-ul și în consecință și ruta spre birou, mă tot întâlnesc întâmplător (sau cel puțin așa am crezut), cu o domnișoară blondă cu ochii verzi, foarte drăguță, care se tot uită la mine și-mi zâmbește. Eu în general nu le zâmbesc oamenilor, mai ales pe stradă sau în spații publice, totuși, ea pare să nu se lase descurajată de poker face-ul meu.

Acum vreo lună, ne intersectăm iar, că de obicei pe peron la Victoriei. Urcăm împreună în metrou spre Pipera, stăm la un metru unul de altul și ea mă privește insistent și-mi zâmbește că de obicei, no să vă mint, zâmbetul ăla îmi face dimineața mult mai bună. De data asta, îi zâmbesc și eu, ne privim timp de 30 de secunde și ne zâmbim, apoi întoarce privirea. Când să coboare, ea coboară cu o stație înaintea mea, adică la Aurel Vlaicu, întoarce iar privirea către mine. Atunci eu îi fac cu mâna și îi zâmbesc din nou. Dintr-o dată se luminează parcă la față și-mi face și ea cu mâna. Toată ziua m-am gândit cum ziua următoare când ne întâlnim, o să o abordez și îi cer numărul de telefon, deși nu-mi sta-n fire să abordez femei în situații de genul, tipa chiar părea interesată de persoana mea."

"Mă ridic și o văd lângă mine"

După câteva săptămâni în care au schimbat doar priviri și zâmbete, tânărul a salutat-o și au avut o mică discuție în metrou. Înainte să meargă fiecare la serviciu, tânăra i-a lăsat numărul ei de telefon.

"Ziua următoare, eu am plecat puțin mai târziu de acasă și nu ne-am mai văzut la metrou. Restul săptămânii am muncit de acasă, deci clar nu aveam cum să ne mai întâlnim.

Acum 3 săptămâni, mă duc iar la birou. La Victoriei, mă așez pe un scaun, cu nasul în telefon, căștile în urechi, mă gândeam la muncă. Când vine metroul, mă ridic și o văd lângă mine. Îmi dau căștile jos și îi zic "Bună!", ea îmi răspunde "Bună!" și întinde mâna către mine prezentându-se, îi strâng ușor mâna și mă prezint. Urcăm în metrou, schimbăm 2-3 vorbe și zic să nu pierd timpul, scot telefonul și intru în ecranul de apel, nu apuc să termin fraza în care-i cer numărul, că ea îmi ia telefonul din mâna, i și scrie numărul și apelează. Ajung la birou, mă gândesc "nu o să-i scriu acum că disperatul". Se face 10:30 și mă trezesc cu mesaj de la ea. Am tot schimbat mesaje și am stabilit să ne vedem după muncă."

"Întâlnirile noastre nu erau atât de întâmplătoare"

Cei doi au început să iasă împreună, iar tânărul a aflat cu surprindere că întâlnirile nu erau tocmai întâmplătoare.

"Ne-am văzut la 17:30, după muncă și am fost în Cișmigiu. Se pare că întâlnirile noastre nu erau atât de întâmplătoare pe cât am crezut eu și ea îmi cam învățase programul de venit la metrou. Ce să mai, femeia se ținea de coada mea, de câteva luni, dar eu prost nu m-am prins, chiar dacă din exterior era evident că mereu se așeza în apropierea mea și mă privea, eu nu am înțeles asta până când nu mi-a zis chiar ea. Ne-am tot văzut tot restul săptămânii respective și am vorbit, se pare că avem foarte mult lucruri în comun, de la principii de viață și planuri de viitor până la preocupări și nevoi personale.

În ultimele două săptămâni, ne-am petrecut fiecare moment posibil împreună, în special la ea acasă, amândoi suntem firi introvertite și nu ne place să ieșim prea mult, iubim mâncarea și timpul petrecut împreună pe canapea cu discuții interminabile sau la un film."

"Trăiesc cea mai mișto experiență"

"Una peste alta, trăiesc cea mai mișto experiență din punct de vedere al relației cu o femeie, dintre toate câte au fost până acum. Nu am reușit în trei săptămâni să-i găsesc vreun cusur, deși am încercat, are toate calitățile pe care le caut eu la o femeie și ne potrivim din toate punctele de vedere. În mare parte din timp, ne completăm unul altuia propozițiile, de parcă ne-am citi gândurile. Pe zi ce trece și ne cunoaștem din ce în ce mai bine, prindem și mai mult drag unul de altul", a scris acesta pe Reddit.

Postarea a strâns sute de aprecieri și de comentarii.

Unii se declară emoționați, alții pun la îndoială povestea.

"Încă o dovadă că femeia îl alege pe bărbat în 99% din situații!"

"Ceea ce confirmă următoarele: Tre să scoatem nasul mai des din telefon. Romantismul e viu și nevătămat."

"Subscriu. Suntem pe lângă. Și nevasta-mea mă plăcea de 6 luni înainte să începem să umblăm împreună. Îmi dădea semne dar nu m-am prins până nu mi-a zis pe față. Eh, csf. Mă bucur pentru tine."

"Ne-ai făcut ziua mai frumoasă! Mi-am luat niște filme în timp ce citeam, sună desprins dintr-un film scenariul. Să fiți fericiți!".