Ce este „iubirea adevărată”. Explicația unui consilier de cuplu

Autor: Dan Stan
Vineri, 05 Septembrie 2025, ora 09:29
462 citiri
Ce este „iubirea adevărată”. Explicația unui consilier de cuplu
Cuplu, Ștefania Păduraru / FOTO: Unsplash.com, Ș. Păduraru

Ștefania Păduraru, consilier de cuplu, crede că mulți dintre parteneri confundă relația bazată pe iubire cu relația bazată doar pe satisfacerea unor nevoi de moment.

A iubi înseamnă, de fapt, mai mult decât schimbul de nevoi. Dragostea „autentică” se referă la impulsul și acțiunea benevolă a partenerului de a oferi, pentru a-și face fericită jumătatea.

„În munca mea de zi cu zi întâlnesc foarte mulți oameni care au relații bazate doar pe satisfacerea nevoilor și cred că se iubesc. Nu e vorba despre iubire, aici. E vorba doar despre satisfacerea nevoilor reciproce. Evident, iubirea înseamnă și satisfacerea de nevoi, dar iubirea înseamnă, de fapt, ‘simt și doresc să-ți dăruiesc’, ‘mă văd cu tine în viitor’, ‘suntem compatibili’, ‘avem planuri și scopuri comune’, ‘mă bucur de prezența ta, vreau să fiu cu tine’, ‘nu mă văd fără tine’, plus satisfacerea de nevoi. Deci nu vorbim doar despre ‘a cere’. Mulți formează cupluri doar pe bază de ‘a cere’. Astea înseamnă nevoile. Iar când vorbim exclusiv despre satisfacerea de nevoi, nu prea există iubire”, a declarat Păduraru, pentru Ziare.com.

Ce înseamnă, de fapt, satisfacerea de nevoi?

„Satisfacerea de nevoi poate presupune: comunicarea, intimitatea, partea financiară, siguranța emoțională etc. Depinde de ceea ce oferă fiecare în cuplul respectiv”, a declarat expertul în probleme de cuplu.

Fenomenul „Insula Iubirii”. De ce românii se lasă seduși de 10 sezoane de reality-show-ul cu infidelități. Consilier de cuplu: „Sunt atrași atât conștient, cât și inconștient”
Fenomenul „Insula Iubirii”. De ce românii se lasă seduși de 10 sezoane de reality-show-ul cu infidelități. Consilier de cuplu: „Sunt atrași atât conștient, cât și inconștient”
Sezonul 10 din „Insula Iubirii” s-a încheiat miercuri, 3 septembrie. „Finala” a fost urmărită precum un meci important al naționalei, în barurile, berăriile și cafenelele din țară....
„Autoritățile”, „interzise” la deschiderea anului școlar. Avertismentul sindicaliștilor din educație
„Autoritățile”, „interzise” la deschiderea anului școlar. Avertismentul sindicaliștilor din educație
Membrii Sindicatului Învățământului Preuniversitar din Buzău au anunțat printr-un comunicat de presă că nu vor participa, luni, la deschiderea festivă a anului școlar în școlile...
#relatii, #iubire, #dragoste, #educatie, #stefania paduraru , #stiri life style
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Anunt de ultima ora al lui Daniel David. Ce trebuie sa faca parintii luni, cand incepe scoala
Digi24.ro
VIDEO Fata de 15 ani din Elvetia, agresata sexual in Gara de Nord din Bucuresti. Individul a fost retinut de politisti
DigiSport.ro
Surpriza de proportii: l-ar fi parasit pe Lamine Yamal dupa doar 13 zile pentru marele rival!

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum poate să îți influențeze riscul de cancer modul în care gătești peștele
  2. Ce este „iubirea adevărată”. Explicația unui consilier de cuplu
  3. Cu ce nemulțumiri s-au întors românii din vacanță: "Te lasă cu traume pe viață contra cost"
  4. Horoscop zilnic. Vineri, 5 septembrie. Zodia care face o cucerire
  5. Bancul zilei: Ce vrea un bărbat care este la un priveghi
  6. Mesaj sfâșietor al Mihaelei Rădulescu după moartea lui Felix Baumgartner. Visul pe care nu și l-a putut îndeplini alături de celebrul sportiv
  7. Ce trebuie să știi înainte să mănânci pui la rotisor, potrivit nutriționiștilor
  8. "Ce marcă de mașină îți plătește salariul?" Răspunsul dat fără ezitare de un mecanic
  9. Cât costă ținutele purtate de Radu Vâlcan la Insula Iubirii
  10. Irina și Răzvan Fodor, întâmplare neașteptată în vacanță: „Vine spre mine și zice: ”Vrei să-l împușc?””