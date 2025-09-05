Ce este „iubirea adevărată”. Explicația unui consilier de cuplu

Ștefania Păduraru, consilier de cuplu, crede că mulți dintre parteneri confundă relația bazată pe iubire cu relația bazată doar pe satisfacerea unor nevoi de moment.

A iubi înseamnă, de fapt, mai mult decât schimbul de nevoi. Dragostea „autentică” se referă la impulsul și acțiunea benevolă a partenerului de a oferi, pentru a-și face fericită jumătatea.

„În munca mea de zi cu zi întâlnesc foarte mulți oameni care au relații bazate doar pe satisfacerea nevoilor și cred că se iubesc. Nu e vorba despre iubire, aici. E vorba doar despre satisfacerea nevoilor reciproce. Evident, iubirea înseamnă și satisfacerea de nevoi, dar iubirea înseamnă, de fapt, ‘simt și doresc să-ți dăruiesc’, ‘mă văd cu tine în viitor’, ‘suntem compatibili’, ‘avem planuri și scopuri comune’, ‘mă bucur de prezența ta, vreau să fiu cu tine’, ‘nu mă văd fără tine’, plus satisfacerea de nevoi. Deci nu vorbim doar despre ‘a cere’. Mulți formează cupluri doar pe bază de ‘a cere’. Astea înseamnă nevoile. Iar când vorbim exclusiv despre satisfacerea de nevoi, nu prea există iubire”, a declarat Păduraru, pentru Ziare.com.

Ce înseamnă, de fapt, satisfacerea de nevoi?

„Satisfacerea de nevoi poate presupune: comunicarea, intimitatea, partea financiară, siguranța emoțională etc. Depinde de ceea ce oferă fiecare în cuplul respectiv”, a declarat expertul în probleme de cuplu.

