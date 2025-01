Sfaturile unei românce pentru bărbați, după ce a fost abordată civilizat de un tânăr în supermarket: "Mi s-a blocat creierul"

Întâlnirile spontane, în afara aplicațiilor de dating și a cercurilor sociale obișnuite, au devenit din ce în ce mai rare în lumea modernă. Totuși, uneori, o simplă interacțiune într-un loc neașteptat, precum un supermarket, poate aduce un moment plăcut și chiar poate oferi o lecție despre curajul de a te apropia de cineva.

Este cazul relatat de o româncă în mediul online, după ce a avut parte de o abordare diferită și plăcută din partea unui bărbat necunoscut.

"Lecție de abordat civilizat o femeie"

Aceasta a povestit întâmplarea de la cumpărături cu gândul că le-ar putea fi de ajutor bărbaților, după cum a precizat în introducerea postării.

"Scriu la cald, doar ce mi s-a întâmplat faza și m-am gândit că ar fi utilă băieților și bărbaților care nu știu unde sunt femeile singure sau cum să abordeze o tipă care li se pare mișto.

După ce m-am plimbat prin tot cartierul cu sacoșe pline de sticle de plastic pentru reciclat, am reușit într-un final să găsesc un aparat care mergea la un supermarket și am rămas să fac câteva mici cumpărături de valoarea bonului. Am observat un tip înalt când am intrat in magazin, pentru că tipii mai înalți ca mine sunt cvasi-inexistenți și apoi mi-am văzut de lista mea de cumpărături. Am plecat super mândră de mine din magazin că nu am dat banii pe prostii și m-am încadrat în buget.

Fix la ieșire, cu un braț de produse (pun pariu că a zis că își ia 3 chestii si s-a trezit ca abia le putea duce în brațe), tipul pe care îl observasem vine înspre mine, dar păstrează distanță, îmi zice "Scuze, ți-as fi zis la casă, dar ar fi fost ciudat".

"M-a abordat foarte politicos"

Femeia a mărturisit și ce i-a trecut prin cap când tânărul i s-a adresat.

M-am gândit la două variante:

Avea așa multe produse în brațe, într-un echilibru foarte fragil, că probabil avea nevoie de ajutor ca să își ia cheia de la mașină din buzunar fără să le scape pe jos și îi era rușine să spună la casă că nu avea chef să își ia pungă.

"Aoleu!!!! Sunt murdară rău undeva vizibil și ăsta e singurul om care a avut curaj să îmi zică. M-a văzut tot magazinul murdară."

Nu mi-a trecut vreun moment ceva de rău prin cap de genul "Vai, obsedatul ăsta sexual vrea să se bage în seamă cu mine, ce dezgustător" pentru că a păstrat distanța, m-a abordat foarte politicos si era un tip foarte simpatic si cu o atitudine relaxată.

Continuarea: "Cred că ești foarte drăguță".

Mi s-a blocat creierul și am zis la foc automat "Awww, mulțumesc. Mi-ai făcut seara mai bună. Seară faină!" în timp ce m-am rușinat foarte tare și am luat-o din loc. Sunt într-o relație, nu se punea problema să fac ceva, dar m-a surprins și pe mine cât de tare m-am blocat la, până la urmă, un compliment, pentru care puteam să spun omului ce i-am zis oricum cu un zâmbet, relaxată și uitându-mă la el, nu uitându-mă în pământ."

Tânăra a amintit o altă situație în care un necunoscut i s-a adresat, însă într-un fel care a deranjat-o, subliniind diferențele.

"Ultima dată când m-a abordat un tip tot la un supermarket, a fost groaznic: tipul m-a așteptat afară, s-a prezentat și a dat mâna cu mine și apoi s-a ținut după mine și tot încerca sa mă convingă să îi dau numărul meu și m-am panicat că poate mă agresează sau ceva, deși era ziua în amiaza mare, era super pushy și disperat de viață."

"Nu vă băgați în sufletul ei"

Spre finalul postării, tânăra a formulat câteva concluzii, adresându-se bărbaților.

"Deci dragi flăcăi, concluziile mele după aceste 2 interacțiuni sunt următoarele și sper să vă fie de folos:

Dacă vedeți o tipă care vă place, abordați-o! Sunt așa puțini bărbați care fac asta, mie mi se pare un punct în plus pentru că înseamnă că ai curaj.

Când o abordați, păstrați o distanță, nu vă băgați în sufletul ei. Suntem, efectiv, terorizate și cumva mereu în defensivă după experiențe, chiar dacă nu multe, cu dubioși care ne-au pipăit, hărțuit etc și când lași spațiu, practic faci femeia să se simtă safe și să nu pari disperat."

"Fiți politicoși"

"Fiți politicoși. Băgați un compliment sincer.

Vedeți ce zice și dacă merge să vă lansați și într-o invitație la cafea.

Eu și dacă nu eram într-o relație, tot la fel reacționam. În rarele dați când m-a abordat cineva a fost un dubios. La muncă am doar colege femei și în esență, nu prea mai știu să interacționez cu bărbați și nu mă prind în timp real când se dă cineva la mine. Sunt destul de sigură că la fel ca mine sunt o groază de gagici. Deci dacă reacționează dubios sau se blochează, poate pur și simplu nu știe ce să zică. Când m-a abordat nașpa celălalt tip, am fost pe poziții imediat - nu că m-ar fi ajutat la ceva, că omul tot a mai insistat 10 minute.

Worst case scenario, tipa o să refuze politicos și aia e.

Oricum o să se simtă bine că a primit un compliment drăguț, cui nu îi plac complimentele? (presupunând că nu are vreo traumă sau nu e abordată constant de tipi care vor să o agațe - ceea ce eu cred că e cam rar de când cu lucratul de acasă, pandemia și așa, izolarea asta versus cum eram înainte de pandemie).

Asta a fost experiența mea. Sper să vă fie de folos și să nu mai credeți că suntem niște balauri cu șapte capete. Am o mulțime de colege singure la muncă, frumoase, deștepte, cu apartament propriu, singure de mulți ani, că li s-a luat de Tinder și întâlniri nasoale și nici ele nu știu unde să găsească pe cineva. Și probabil nici nu va observați unii pe alții și cine știe ce pereche mișto pe viața ați face. Spor la dragoste!, a scris aceasta pe Reddit.

