Autor: Dan Stan
Duminica, 21 Septembrie 2025, ora 20:10
Un nou „sindrom” afectează tot mai mulți oameni. Cât de mult afectează relația de cuplu
Cuplu, sărut / FOTO: Unsplash.com

„Sindromul inimii de gheață” afectează tot mai mulți cetățeni, în viața cotidiană. Specialiștii în relații și medicii au oferit explicații.

„Afecțiunea” se manifestă prin deconectarea emoțională a partenerilor. Mai concret, oamenii devin tot mai reci, mai puțin romantici, deci se îndrăgostesc mult mai rar și mai greu, sunt mult mai detașați din punct de vedere emoțional. Specialiștii compară acest fenomen cu „burnout-ul”, stresul specific acumulat la locul de muncă.

Cauzele sindromului tot mai frecvent în viața de zi cu zi

Oboseala acumulată din relațiile de cuplu anterioare, neîncrederea sădită și teama de eșec generează în rândul unor persoane acest sindrom, care poate fi tratat prin intermediul unor discuții cu apropiați, ori cu psihologi și/sau consilieri specializați.

„Nu este despre faptul că îți pierzi capacitatea de a iubi, ci că ești atât de saturat încât creierul decide să simtă mai puțin. Este o reacție adaptativă”, explică psihoterapeuții, potrivit El Pais.

Totodată, există și alte cauze: ritmul vieții cotidiene, independența financiară, relațiile sexuale „fără obligații”, inspirate din diverse medii, lipsa dorinței de a pune umărul la un proiect ce presupune atât drepturi, cât și obligații pe termen lung, deci efort.

Problema apare atunci când acest „blocaj” persistă. Dacă devine cronic acest sindrom, oamenii ajung să relaționeze doar din izolare și neîncredere, ceea ce complică orice apropiere.

Oamenii care nu se mai îndrăgostesc

Susana, o femeie de 44 de ani, a povestit cum a devenit de la o parteneră iubitoare, la o persoană cu „inima de gheață”.

„M-am îndrăgostit nebunește de cineva care s-a dovedit a fi alt om decât credeam. Am rămas cu un copil și cu inima blocată. E ca atunci când ai un accident de mașină și nu mai vrei să conduci. Așa am pățit eu cu dragostea”, a povestit femeia decepționată din punct de vedere sentimental.

Julia, o femeie de 41 de ani, a hotărât să se axeze pe alte aspecte ale vieții decât dragostea.

„M-am decis să mă concentrez pe mine și pe supraviețuirea în orașul unde trăiesc. Dragostea nu este o prioritate”, a povestit femeia.

