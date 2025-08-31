Biblia, Coranul, Tora. Ce spun cele trei cărți fundamentale ale principalelor religii monoteiste ale lumii despre război

Textele sacre ale celor trei mari religii monoteiste – creștinismul, islamul și iudaismul – oferă justificări pentru toate războaiele defensive. Însă, în același timp, impun limite stricte și accentuează idealul păcii, scrie The Conversation.

De-a lungul mileniilor, dar și în epoca modernă, numeroase conflicte au fost justificate în numele religiei. Ce spun însă, în mod concret, textele sacre despre război și despre legitimitatea acestuia? Trei experți din fiecare tradiție religioasă oferă perspectiva lor.

Biblia: între realitatea conflictului și speranța păcii

Biblia recunoaște războiul ca parte inevitabilă a existenței umane. În cartea Eclesiastul se afirmă: „Toate își au vremea lor […] vreme de război și vreme de pace.”

În acest sens, Biblia reflectă experiențele atât ale autorilor, cât și ale societății care a modelat aceste texte timp de peste o mie de ani: poporul evreu. În antichitate, aceștia au experimentat atât victoria, cât și înfrângerea ca o mică națiune printre marile imperii ale Orientului Apropiat antic.

Când vine vorba de rolul lui Dumnezeu în război, nu putem ignora natura problematică a violenței asociate cu divinul. Uneori, Dumnezeu poruncește poporului evreu să meargă la război și să comită acte oribile de violență. Capitolul 20 din Cartea Deuteronomului este un bun exemplu: poporul lui Dumnezeu este trimis la război cu binecuvântarea preotului, deși combatanții sunt rugați mai întâi să propună condiții de pace. Dacă condițiile de pace sunt acceptate, orașul este înrobit. În alte cazuri, însă, se cere anihilarea totală a anumitor dușmani, iar armata evreiască primește ordin să distrugă orice nu va fi mai târziu util pentru producerea de hrană, explică, pentru The Conversation, Robyn J. Whitaker, profesoară de Noul Testament la University of Divinity, Australia.

În alte cazuri, războiul este interpretat ca un instrument la dispoziția lui Dumnezeu, o pedeapsă în care El folosește națiuni străine împotriva poporului evreu pentru că acesta s-a rătăcit (Judecători 2:14). De asemenea, se identifică în texte o etică fundamentală privind tratarea corectă a prizonierilor de război. Moise poruncește ca femeile capturate în timpul războiului să fie tratate ca soții, nu ca sclave (Deuteronom 21). Și în a doua carte a Cronicilor, prizonierilor li se permite să se întoarcă acasă.

Spre deosebire de această viziune asupra războiului ca fiind autorizat de Dumnezeu, mulți profeți evrei își exprimă speranța pentru un timp în care El le va aduce pace și oamenii „nu se vor mai angaja în război” (Miheia 3:4), transformându-și în schimb armele în unelte agricole (Isaia 2:4).

Războiul este văzut ca rezultat al păcatelor umanității, un rezultat pe care Dumnezeu îl va transforma în cele din urmă în pace. Această pace (ebraică: shalom) va fi mai mult decât absența războiului, deoarece va cuprinde prosperitatea umană și unitatea popoarelor între ele și cu Dumnezeu.

Cea mai mare parte a Noului Testament a fost scrisă în secolul I d.Hr., când evreii și primii creștini erau minorități în cadrul Imperiului Roman. În acest text, puterea militară a Romei este astfel aspru criticată și etichetată drept rea în texte precum Apocalipsa, care fac parte dintr-un proces de rezistență. Mulți primi creștini, de exemplu, au refuzat să lupte în armata romană.

Deși nu se exprimă explicit împotriva războiului, Isus respinge violența. Când Petru vrea să-l apere cu sabia, Isus îl oprește (Matei 26:52). Mesajul său este centrat pe pace: „Fericiți făcătorii de pace”, „iubiți-vă dușmanii”, „dacă te lovește cineva peste un obraz, întoarce-l și pe celălalt”.

Biblia conține astfel atât texte care pot justifica războiul, cât și argumente puternice pentru pacifism. De-a lungul timpului, creștinii au formulat ideea de „război just”, însă această concepție este mai degrabă o interpretare etică post-biblică decât un principiu explicit din textul sacru.

Pentru creștini, învățătura lui Isus oferă și un cadru etic pentru interpretarea textelor anterioare despre război prin prisma iubirii față de dușmani. Isus, un contrapunct al violenței divine, îi trimite pe cititori la profeții Vechiului Testament, ale căror viziuni optimiste imaginează o lume în care violența și suferința nu mai există, iar pacea este posibilă.

Coranul: un cadru moral și legal pentru confruntare

Islamul a apărut în secolul al VII-lea, într-un context marcat de instabilitate și conflict. Ca răspuns la câteva provocări majore ale acestei epoci, inclusiv problema războiului, Islamul a introdus reforme juridice și etice inovatoare. Coranul și exemplul dat de profetul Muhammad (Mahomed) - au stabilit linii directoare clare pentru desfășurarea războiului, cu mult înainte ca structuri similare să apară în alte societăți, susține Mehmet Ozalp, profesor de studii islamice și director al Centrului pentru Studii și Civilizație Islamică de la Universitatea Charles Sturt (New South Wales, Australia).

Pentru aceasta, Islamul a definit un nou termen, jihad, în loc de cuvântul arab obișnuit pentru război, harb. Deși harb se referă în general la război, jihadul este definit în învățăturile islamice ca o luptă legală și justificată moral, care include, dar nu se limitează la conflictele armate. În contextul războiului, jihadul se referă în mod specific la lupta pentru o cauză dreaptă, conform unor principii juridice și etice clare, spre deosebire de războiul beligerant sau agresiv.

Între anii 610 și 622, profetul Mahomed a practicat nonviolența activă ca răspuns la persecuția și excluziunea economică de care a suferit el și comunitatea sa la Mecca, în ciuda cererilor insistente ale adepților săi de a lua armele. Aceasta arată că lupta armată nu poate fi purtată, în Islam, între membrii aceleiași societăți: acest lucru ar duce într-adevăr la anarhie.

După ce și-a părăsit orașul natal pentru a scăpa de persecuție, Muhammad a fondat o societate pluralistă și multiconfesională în Medina. De asemenea, a luat măsuri active pentru a semna tratate cu triburile vecine. În ciuda strategiei sale de pace și diplomație, meccanii, care i-au rămas ostili, împreună cu mai multe triburi aliate, i-au atacat pe musulmanii din Medina. Astfel, a devenit inevitabilă angajarea unei lupte armate împotriva acestor agresori.

Permisiunea de a lupta a fost dată musulmanilor prin versetele 22:39-40 din Coran: „Permisiunea este dată celor care sunt atacați (să se apere) pentru că sunt cu adevărat nedreptățiți. Și Allah este cu siguranță Capabil să-i ajute, pe cei care au fost alungați din casele lor, pe nedrept, doar pentru că au spus: ”Allah este Domnul nostru”.”

Acest pasaj nu numai că autorizează lupta armată, dar oferă și o justificare morală pentru războiul drept. Războiul drept este inițial condiționat de o luptă pur defensivă, în timp ce agresiunea este considerată nedreaptă și condamnată. În altă parte, Coranul subliniază acest aspect: „Dacă se țin departe de voi și nu luptă împotriva voastră, ci se predau vouă la mila voastră, atunci Allah nu v-a dat nicio justificare împotriva lor.”

Coranul interzice clar războiul ofensiv: „Dumnezeu nu-i iubește pe agresori” (2:190). În plus, impune reguli stricte privind proporționalitatea, protejarea civililor și tratamentul prizonierilor (47:4). Versetul 8:61 încurajează pacea: „Dacă [dușmanii] înclină spre pace, înclină și tu.”

Războiul, în concepția islamică, nu trebuie să aibă motivații personale, etnice sau expansioniste. Jihadul militar este permis doar ca ultimă soluție, iar obiectivul final este reinstaurarea păcii, nu distrugerea adversarului.

Versetul 22:39, discutat mai sus, prezintă două justificări etice pentru război. Prima se referă la cazurile în care oamenii sunt alungați din casele și pământurile lor, adică în fața ocupației de către o putere străină. A doua se referă la cazurile în care oamenii sunt atacați din cauza credințelor lor, până la punctul de a suferi persecuții violente și agresiuni.

Este important de menționat că versetul 22:40 include bisericile, mănăstirile și sinagogile în sfera locurilor care trebuie protejate. Dacă credincioșii în Dumnezeu nu se apără, este probabil ca toate locurile de cult să fie distruse, ceea ce trebuie prevenit prin forță, dacă este necesar.

Coranul nu permite războiul ofensiv, căci „Allah nu-i iubește pe agresori!” (2:190). De asemenea, oferă reguli detaliate despre cine ar trebui să lupte și cine este scutit (9:91), când ar trebui să înceteze ostilitățile (2:193) și cum ar trebui tratați prizonierii cu umanitate și dreptate (47:4).

Versete precum versetul 194 din a doua sură subliniază faptul că războiul, ca orice răspuns la violență și agresiune, trebuie să fie proporționat și să se încadreze în anumite limite: „Oricine v-a arătat dușmănie, arătați-i dușmănie așa cum v-a arătat și el dușmănie”.

Jihadul militar, în plus, nu poate fi purtat pentru a satisface ambiții personale sau pentru a alimenta conflicte naționaliste sau etnice. Musulmanii nu au dreptul să declare război națiunilor care nu le sunt ostile (60:8). În cazul unei ostilități deschise și al unui atac, însă, ei au tot dreptul să se apere.

Profetul și primii califi i-au avertizat în mod expres pe liderii militari și pe toți luptătorii care participau la expedițiile musulmane să nu acționeze în mod trădător sau să nu se angajeze în masacre sau jafuri fără discernământ. Mahomed a spus astfel, conform tradiției islamice (sunnah): „Nu ucideți femei, copii, bătrâni sau bolnavi. Nu distrugeți palmieri și nu ardeți case.”

Prin aceste învățături, musulmanii au avut de-a lungul istoriei lor îndrumări legale și etice pentru a limita suferința umană cauzată de război.

Tora: între obligația apărării și idealul mesianic al păcii

Iudaismul nu este o religie pacifistă, dar valorizează profund pacea. Rugăciunile pentru pace ocupă un loc central în liturghia evreiască, chiar dacă Biblia ebraică recunoaște nevoia de război în anumite circumstanțe, susține Suzanne D. Rutland, profesoară emerită de studii iudaice, University of Sydney.

În Tora, în special în cele cinci cărți ale lui Moise, necesitatea războiului este clar recunoscută. De-a lungul călătoriei lor în deșert, israeliții (adică copiii lui Israel) poartă diverse bătălii. În același timp, în Deuteronom, ei primesc următoarea instrucțiune (capitolul 23, versetul 9): „Când ieși înarmat împotriva dușmanilor tăi, păzește-te de orice lucru rău.”

Liderul tribului Amalek, care i-a atacat pe evrei când aceștia părăseau Egiptul, este simbolul răului suprem în tradiția evreiască. Cercetătorii susțin că acest lucru se datorează faptului că armata sa i-a lovit pe israeliți din spate, ucigând femei și copii lipsiți de apărare.

Tora subliniază, de asemenea, caracterul obligatoriu al serviciului militar. Mishna (partea juridică a Talmudului) introduce două categorii:

-„Războiul poruncit” (milhemet mitzvah) – obligatoriu, precum războaiele pentru apărarea Israelului sau contra lui Amalek;

-„Războiul permis” (milhemet reshut) – neobligatoriu, posibil de natură preventivă, dar supus aprobării autorităților religioase.

Este important de menționat că disprețul față de război era atât de puternic în iudaismul antic, încât regelui David nu i s-a permis să construiască Templul din Ierusalim din cauza carierei sale militare. Această sarcină i-a fost încredințată fiului său Solomon: acestuia i s-a interzis însă să folosească fierul în construcție, deoarece acesta simboliza războiul și violența, în timp ce Templul trebuia să reprezinte pacea ca virtute religioasă supremă.

Viziunea păcii ca destin comun pentru întreaga umanitate este dezvoltată în continuare în scrierile profetice, în special prin conceptul de Mesia. Acest lucru este evident în special în scrierile profetului Isaia, așa cum descrie el în viziunea sa idilică (Isaia 2:4): „Își vor transforma săbiile în fiare de plug și sulițele în cosoare. Niciun neam nu va mai ridica sabia împotriva unui neam, nici nu vor mai învăța războiul.”

Cele trei texte religioase fundamentale recunosc existența războiului, dar stabilesc limite morale clare și glorifică pacea ca ideal suprem. Deși au fost folosite în trecut pentru a justifica conflicte, ele oferă totodată un cadru pentru reconciliere și pentru promovarea păcii, atunci când sunt interpretate în spiritul compasiunii, dreptății și respectului față de viață, conchide The Conversation.

