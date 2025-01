Relu Fenechiu, conditii de lux in inchisoare?

Relu Fenechiu, condamnat la cinci ani de inchisoare la finalul lunii ianuarie, se mai afla inca in cladirea destinata detinutilor aflati in carantina si beneficiaza de conditii de lux.

Fostul ministru al Transporturilor sta in camera 5 din sectorul 9, impreuna cu ceilalti condamnati din dosarul sau - fratele (Lucian) si ceilalti doi complici, Bogdan Damian si Ion Marghidan, scriu jurnalistii de la "Buna ziua, Iasi!".

Conform sursei citate, camera respectiva a fost varuita si grupurile sanitare au fost special modernizate, in timp ce in cladirea in care stau ceilalti detinuti incarcerati in regim inchis infractorii sunt cazati chiar si cate 25 intr-o camera, iar conditiile sunt de nedescris.

In motivarea aprobarii acestor conditii speciale create pentru lotul Fenechiu, Administratia Nationala a Penitenciarelor a invocat faptul ca Relu Fenechiu a fost demnitar si ca este supus unor riscuri.

Jurnalistii ieseni spun insa ca in penitenciarul iesean fosti politisti sunt inchisi la comun cu infractorii in celelalte corpuri de cladiri destinate celor cu regim inchis.

De altfel, pentru Relu Fenechiu s-a stabilit, inca din data de 28 februrie, ca trebuie sa execute pedeapsa de 5 ani de inchisoare in regim inchis, prin urmare, conform legii, el a iesit carantina. Contactat de reporterii BZI in repetate randuri in ultima luna, directorul unitatii de detentie iesene a refuzat sa comenteze.

