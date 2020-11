Sotia lui Relu Fenechiu, abonata la contracte cu statul cu atribuire directa. Reactia fostului ministru: Noi cu asta ne ocupam

In total, firma manageriata de Mariana Fenechiu, fosta cantareata de muzica populara, a incheiat anul acesta 120 contracte, toate prin atribuire directa de la institutiile publice.Relu Fenechiu a fost incarcerat pe 30 ianuarie 2014, cand Curtea Suprema l-a condamnat definitiv la cinci ani de inchisoare Prejudiciul din dosarul "Transformatorul" se ridica la peste 5,5 milioane de lei si nu a fost recuperat pana in prezent. Dupa condamnarea definitiva, familia Fenechiu a recurs la mai multe tertipuri pentru a scapa de plata prejudiciului.Judecatoria Vaslui a aratat in hotararea prin care a dispus eliberarea conditionata ca, pana la data de 8 mai 2017, Relu Fenechiu a executat efectiv 1.195 zile inchisoare, 203 zile considerate ca executate ca urmare a muncii prestate (din care 83 de zile din activitati lucrative la clubul unitatii si 120 de zile ca urmare a elaborarii de lucrari stiintifice/articole stiintifice) si zero zile executate in arest preventiv, "in total fiind 1398 zile castigate si executate".In total, Relu Fenechiu a executat 3 ani, 6 luni si 8 zile din pedeapsa de 5 ani de inchisoare cu executare primita in dosarul "Transformatorul".Mariana Fenechiu a preluat una din firmele familiei in august 2017, iar in ianuarie 2018 a prins primul contract prin achizitie directa la Miroslava.Integra Business Consulting SRL, firma avand-o ca unic actionar pe Mariana-Daniela Fenechiu, sotia fostului lider liberal, a prins un contract de aproape 40.000 de lei cu Primaria Miroslava condusa de un primar PNL . Procedura s-a desfasurat in luna ianuarie 2018 in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP). Obiectul contractului este "consultanta in vederea obtinerii unei finantari nerambursabile europene."In perioada in care Ministerul Mediului era condus de Costel Alexe , cel care a fost mentorat politic de Relu Fenechiu, sotia lui Fenechiu a facut 80 de proiecte de consultanta cu primariile din tara pentru iluminat stradal pe banii Ministerului Mediului.Proiectul Ministerului Mediului pentru iluminat public ecologic (cu leduri) avea un buget de 80 milioane de euro pentru aproximativ 700 de localitati.In sistemul electronic de achizitii (SICAP), Integra Business Consulting si-a adjudecat primul contract pe 11 martie la Primaria Vanatori din Galati. Valoarea acestuia a fost de 90.000 de lei.A doua atribuire a avut loc pe 2 aprilie, 40.000 de lei, la Primaria Tatarusi din judetul Iasi. Dar acestea s-au petrecut inainte ca Ministerul Mediului sa lanseze programul "Iluminat public cu LED-uri pe strazile din Romania".Acest anunt a fost facut pe 8 aprilie, data la care a fost lansat in consultare publica Ghidul de Finantare a programului.Intr-un raspuns pentru reporteris , fostul ministru al Mediului, actualul presedinte al Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe, spune ca programul "Iluminatul ecologic public stradal" a fost anuntat intr-o conferinta de presa pe 11 februarie, cand au fost prezentate intentiile de finantare ale Administratiei Fondului de Mediu.Firma condusa de Mariana Fenechiu are trei angajati. Contactat de Ziare.com, Relu Fenechiu a sustinut initial ca nu are nicio legatura cu firma sotiei sale si ca nu se mai ocupa de afacere, dar ulterior a afirmat ca "noi cu asta ne ocupam, cu consultanta"."Firma a facut contracte cu mai multe primarii pentru consultanta in vederea obtinerii de finantari pentru iluminat public. Modul in care ne facem campaniile marketing este privat. Am contactat sute de primarii. Din acele sute, 80 si ceva au facut contracte cu noi. Sunt primarii in toata tara, de toate culorile politice. Contractele nu au fost supuse unei licitatii publice. Este doar munca unor oameni. Cu asta ne ocupam, cu consultanta. Erau la un moment dat trei angajati, acum mai sunt niste colaboratori", a afirmat Relu Fenechiu.