Fenechiu: Sper sa aducem in Romania 4 miliarde de euro prin POS Transporturi

Vicepresedintele executiv al PNL, Relu Fenechiu, ministrul Transporturilor, a declarat, vineri, in cadrul Conferintei Judetene a PNL Mures, ca spera ca in aceasta luna sa se reuseasca deblocarea POS Transporturi si sa se aduca in Romania peste 4 miliarde de euro.

"Sunt la conducerea ministerului din ianuarie, sper ca in aceasta luna se deblocam POS Transport si reusim sa aducem in Romania peste 4 miliarde de euro. Acesti bani vor fi investiti in infrastructura, dar pe orizontala acesti bani vor ajunge in multe multe alte sectoare, o mare parte vor ajunge ca taxe si impozite la bugetul de stat si vom reusi sa deblocam si multe alte domenii", a aratat Fenechiu.

Ministrul a sustinut ca s-a reusit repornirea programelor europene, insa pana acum, numai in ministerul sau, din 2007 pana in 2013 a reusit sa se atraga doar 8% din suma pusa la dispozitie de UE, de aproximativ 4,5 miliarde de euro, s-a reusit sa se atraga doar 400 de milioane de euro.

"Avem datoria si obligatia, suntem condamnati daca vreti sa reusim intr-un an sa facem ceea ce n-au facut altii din 2007 pana in 2013, pentru ca daca nu pierdem toti acesti bani", a sustinut acesta.

Relu Fenechiu a mai aratat ca in campania electorala s-a promis reintregirea salariilor si pensiilor si ca acest lucru a fost realizat, la fel ca si "stoparea hotiilor".

"Am promis ca vom stopa hotiile din Romania si am facut-o. Cred ca niciodata, nici un guvern, nu a stopat mai multe hotii intr-o perioada atat de scurta cat a facut Guvernul Ponta.

Si incep sa se vada rezultatele pentru ca multe companii care pana ieri erau companii care reprezentau gauri negre, pierdeau bani in fiecare zi, astazi au inceput sa castige bani si au inceput sa aduca bani la bugetul de stat", a afirmat Fenechiu.

