Fenechiu o acuza pe Boagiu ca semneaza contracte dezavantajoase pentru stat

Deputatul PNL Relu Fenechiu isi exprima ingrijorarea cu privire la costurile ridicate ale unor proiecte de infrastructura rutiera finantate cu fonduri europene si o acuza pe ministrul Transporturilor, Anca Boagiu ca semneaza contracte de constructie de drumuri la costuri mult mai "dezavantajoase" pentru statul roman "decat cele intalnite in cazul proiectului Autostrazii Transilvania".

Fenechiu ii cere ministrului Transporturilor, Anca Boagiu, sa comunice principalele cantitati de lucrari (metri cubi de sapatura excavati, metri cubi de umplutura, tone de asfalt, inclusiv stratul de baza, tone de otel, metri cubi de beton de ciment) care au fost puse in opera pe tronsonul de autostrada Cimpia Turzii - Gilau si care urmeaza sa fie puse in opera pe centura Carei, respectiv centura Sacuieni.

Totodata, Fenechiu solicita informatii cu privire la sumele care au fost decontate exclusiv constructorului pentru constructia tronsonului de autostrada mentionat.

"Sunt convins ca aceste date vor demonstra faptul ca in mandatul dumneavoastra sunt semnate contracte de constructie de drumuri mult mai dezavantajoase decit cel al Autostrazii Transilvania, iar faptul ca blocati proiectul acestei autostrazi nu are de a face cu standarde de cost, ci cu neputinta ministerului condus de dumneavoastra de a implementa corect si judicios acest proiect", precizeaza liberalul intr-un comunicat remis, duminica, Ziare.com.

Ads

Fenechiu prezinta si valorile unor contracte de executie (fara TVA) privind proiectele de reabilitare de drumuri nationale finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala, precizand ca "daca includem costurile cu pregatirea si supervizarea proiectelor, cu exproprierile si relocarile de utilitati, putem observa ca se ajunge la costuri de circa 1 milion de euro pe kilometru. Tineti cont si de faptul ca aceasta suma se refera la lucrari pentru reabilitarea unor drumuri aflate in general in zone cu relief usor (in principal prin largirea platformei cu 1-2 metri, consolidarea lucrarilor de arta si asternerea de asfalt nou)".

Liberalul aminteste si de contractele de constructie a doua centuri aflate pe DN 19 Oradea - Satu Mare, precizand ca fiecare dintre aceste centuri implica realizarea unei singure lucrari de arta importanta (un pasaj peste calea ferata la centura Carei, respectiv un pod pe centura Sacuieni), intersectiile cu alte drumuri urmand sa fie amenajate la nivel, sub forma de sensuri giratorii.

Ads

"Or acest fapt inseamna un cost total de aproximativ trei milioane de euro pentru constructia unui drum national cu doua benzi, cu parte carosabila de 7 metri, cu intersectii la nivel, in zona de cimpie", spune Fenechiu.

In opinia sa, daca am extrapola aceste costuri "aberante" la constructia unei autostrazi (parte carosabila - inclusiv acostamentul consolidat - de circa 20 de metri, platforma de aproape trei ori mai larga, intersectii denivelate, constrangeri mult mai dure derivate din viteza de proiectare sporita) ar insemna ca aceasta ar costa aproape 12 milioane de euro pe kilometru,repet, in zona de campie.

"Dumneavoastra insistati pe reducerea costurilor constructiei Autostrazii Transilvania, o lucrare intr-un relief mult mai complex decit campia in care se construiesc centurile Carei si Sacuieni, insa in acelasi timp semnati contracte de constructie de drumuri la costuri mult mai dezavantajoase pentru statul roman decat cele intalnite in cazul proiectului Autostrazii Transilvania", adauga Fenechiu.

In final el spune ca asteapta un raspuns, "in speranta ca un minister atat de important precum cel al carui portofoliu il detineti va fi recunoscut prin performanta de care va laudati ca o impuneti si nu de incompetenta pe care actiunile din acest mandat o denota".

Ads