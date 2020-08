Fostul ministru al Transporturilor, Relu Fenechiu, lasat fara permis de Politia Rutiera. Carnetul i-a fost suspendat pentru 90 de zile

Adomnitei, in proces cu politia

Problemele cu DNA

Fostul baron liberal a actionat recent in judecata Inspectoratul de Politie Judetean ( IPJ ) Vaslui. Acesta le solicita magistratilor din cadrul Judecatoriei Vaslui sa dispuna anularea procesului-verbal prin care a fost sanctionat de catre agenti. Acum, urmeaza ca instanta sa stabileasca un prim termen de judecata al procesului civil, scrie BZI. Ulterior, judecatorii vor asculta ce au de spus cei de la IPJ Vaslui, precum si fostul ministru al Transporturilor. Relu Fenechiu ar fi depasit viteza legala cu peste 50 de kilometri la ora. Pe data de 5 august 2020, el a fost prins in timp ce se deplasa la volanul unui autoturism pe un drum public din judetul Vaslui.Surse judiciare afirma pentru BZI ca fostul ministru al Transporturilor a depasit la un moment dat viteza legala pe acea portiune de drum cu peste 50 de kilometri la ora. In urma constatarii, agentii l-au sanctionat pe Relu Fenechiu cu 10 puncte de penalizare.Mai mult, spun aceleasi surse, permisul de conducere i-a fost suspendat pentru o perioada de 90 de zile. La randul sau, a doua zi, fostul liberal iesean a contestat in instanta procesul-verbal prin care i-au fost aplicate sanctiunile amintite. Acum, urmeaza ca judecatorii vasluieni sa stabileasca ce se va intampla in continuare, in cadrul acestui litigiu.Tot recent, un alt fost lider liberal si fost sef al Consiliului Judetean (CJ) Iasi, Cristian Mihai Adomnitei, a dat in judecata Inspectoratul de Politie Judetean Iasi. La randul sau, Cristian Mihai Adomnitei le cere magistratilor din cadrul Judecatoriei Pascani sa dispuna anularea unui proces verbal intocmit de catre agentii ieseni pe numele sau.Cel mai probabil, Adomnitei solicita anularea unei sanctiuni tot la regimul rutier, scrie BZI. Urmeaza ca Judecatoria Pascani sa stabileasca un prim termen de judecata al acestui proces. Mai apoi, judecatorii vor asculta ce au de spus cei de la IPJ Iasi, precum si fostul sef al CJ Iasi, Cristian Mihai Adomnitei.Conform sursei citate, fostul ministru al Transporturilor, Relu Fenechiu, si fostul sef al CJ Iasi, Cristian Adomnitei , au avut probleme mai serioase in Justitie. Astfel, Relu Fenechiu a fost condamnat in doua dosare de coruptie , in vreme ce Mihai Cristian Adomnitei este trimis in judecata de DNA.Relu Fenechiu a primit o pedeapsa rezultanta de 5 ani de puscarie in dosarele intitulate generic "Transformatorul" si " Siveco ". Pe de alta parte, Mihai Cristian Adomnitei este judecat in dosarul intitulat generic "Albumul". Acum, urmeaza ca Judecatoriile Vaslui si Pascani sa stabileasca primele termene ale dosarelor civile in care apar numele celor doi fosti liberali.