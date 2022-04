Fostul deputat PSD Relu Pănescu a fost eliminat de la Survivor: ”Am ajuns să apreciez cel mai mult mâncarea”

Ediția de marți, 19 aprilie, a show-ului de televiziune Survivor, difuzat de Pro TV, a consemnat eliminarea din competiție a lui Relu Pănescu, component al echipei ”Tigrilor”.

La 50 de ani, Relu Pănescu a fost cel mai în vârstă concurent care s-a luat la trântă cu provocările din Republica Dominicană. El a fost prezentat în mod oficial ca antreprenor, însă arădeanul a avut în trecut o carieră politică, ajungând chiar și în Parlamentul României, în calitate de deputat al Partidului Social Democrat.

„Prin prezența mea aici, am ajuns să apreciez cel mai mult mâncarea. Am ajuns să apreciez că în viața de zi cu zi sunt persoane care trăiesc în aceste condiții. În toată viața mea nici măcar o zi n-am trăit în așa condiții. Sunt multe lecții cu care plec acasă. E fantastic, e incredibil ce am putut să trăiesc aici”, a spus Relu Pănescu la despărțirea de Survivor România.

Ads