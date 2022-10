Rusia susține că a reluat circulația rutieră pe podul Kerci, chiar pe sectorul zdruncinat de explozie. "10 mașini în același timp, la fiecare 30 de minute" VIDEO

Rusia a transmis că circulația rutieră pe Podul Crimeea a fost reluată, însă cu restricții de tonaj și de timp.

Au voie doar 10 mașini în același timp, la interval de câte o jumătate de oră. Potrivit presei de stat ruse, capacitatea actuală a drumului avariat al Podului Crimeea este de 3,5 tone.

”Aparent, nici măcar rușii nu cred că integritatea structurală este suficient de bună pentru a lăsa prea multe mașini pe Podul Kerci. Sunt permise doar 10 mașini în același timp, la fiecare 30 de minute„.

Apparently, not even Russians believe that the structural integrity is good enough to let too many cars on the Kerch Bridge. Only 10 cars at the same time are allowed, every 30mins. #Ukraine #Kerch #Crimea pic.twitter.com/yKr7vr9esL