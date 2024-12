Remco Evenepoel, dublu campion olimpic la ciclism, a fost transportat de urgență la spital după ce a lovit ușa deschisă a unei dube poștale din Bruxelles, în timpul unui antrenament desfășurat marți.

Belgianul a câștigat proba individuală contratimp și proba de șosea la Jocurile Olimpice de la Paris și a câștigat tricoul celui mai bun tânăr ciclist la Turul Franței în iulie.

"Remco a fost transferat la spitalul Erasme din Anderlecht (la Bruxelles). Încă aşteptăm să vedem cum se simte. Suntem în drum spre spital", a declarat tatăl lui Evenepoel, Patrick, pentru cotidianul Het Laatste Nieuws.

Evenepoel și-a apărat cu succes titlul mondial la contra-cronometru, la Zurich în septembrie, și este un fost câștigător al Turului Spaniei.

