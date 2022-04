Primăvara este cunoscută ca fiind un sezon marcat de gripă și răceală. Temperaturile oscilează puternic: într-o zi e iarnă și sunt 9 grade, iar ziua următoare e vară și sunt 25 de grade.

Fie ne îmbrăcăm prea subțire, fie prea gros, câteodată ne prinde ploaia, iar alteori ne îngheață picioarele pentru că am forțat nota cu încălțăminte de vară. Așa ajungem să ne trezim cu o răceală de toată frumusețea, care uneori ne pune câteva zile la pat. Pe lângă medicamentele recomandate de medic, există și o serie de remedii naturiste care ne pot ajuta să ne însănătoșim mai repede.

Vitamina C

Vitamina C poate scurta durata bolii deoarece în acea perioadă imunitatea scade, astfel că un plus de vitamina C va ajuta în acest sens.

Usturoi

Usturoiul mai e recunoscut drept un ”antibiotic natural”, iar adevărul este că acesta conține nutrienți, minerale, vitamine, dar și fitochimicale. În plus, usturoiul degajează bronhiile și combate infecțiile și ține la distanță streptococii.

Lapte cald

Atunci când răcim este posibil să ne chinuie durerea în gât și tusea. Aceste simptome pot fi ameliorate dacă bem lapte cald și amestecăm un gălbenuș de ou crud în el.

Oțet

Deși mirosul este neplăcut, ciorapii îmbibați în oțet sau frecțiile cu oțet chiar funcționează. Este o metodă ideală pentru scăderea febrei, astfel că starea generală va fi mai bună pentru o perioadă de timp.

Hidratarea corespunzătoare

Febra poate duce la deshidratare, drept urmare este important să consumăm suficiente lichide chiar dacă nu simțim nevoia, iar aici putem include apa, ceaiul sau supele. Astfel vom scăpa mai repede de senzația de nas, gură și gât uscate, iar mucusul acumulat în căile respiratorii va fi eliminat mai repede.

Mierea

Mierea este un dezinfectant natural și va face să dispară mai rapid durerea de gât, dar și tusea, deoarece calmează căile respiratorii iritate.

Echinaceea

Echinaceea este o plantă bogată în flavonoide, compuși chimici care reduc inflamația și stimulează imunitatea.

Băile calde

Frisoanele sunt foarte neplăcute și pare că oricâte haine și pături am pune pe noi, nimic nu funcționează. O baie caldă ne poate ajuta să ne încălzim iar la aceasta puteți adăuga și uleiuri esențiale.

