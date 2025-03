Cati bani a luat Remus Cernea de la Hidroelectrica si Nuclearelectrica

Deputatul Remus Cernea a incasat 14.495 lei in calitate de consilier la Hidroelectrica si 7.083 lei de la Comisia de privatizare a Nuclearelectrica.

Sumele sunt mentionate in declaratia de avere a lui Cernea, potrivit declaratiei de avere de pe site-ul Camerei Deputatilor.

De asemenea, Remus Cernea a primit suma de 34.592 lei in perioada in care a fost consilier de stat in Guvern.

Cernea precizeaza, in declaratia de avere completata in iunie, ca a incasat de la Camera Deputatilor indemnizatia in cuantum de 1.566 lei.

Pe de alta parte, deputatul nu are nicio proprietate, dar are credite de 76.000 de lei.

D.R.

