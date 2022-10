PC va vota impotriva "parteneriatului civil gay" propus de Remus Cernea

Parlamentarii conservatori vor vota impotriva "parteneriatului civil gay" propus de Remus Cernea si vor sustine o petitie publica impotriva adoptarii acestuia, potrivit unui comunicat al PC.

Parlamentarii conservatori isi exprima dezacordul fata de proiectul de lege privind parteneriatul civil dintre doua persoane de acelasi sex, aratand ca "apararea familiei clasice nu este un act de fanatism, ci un drept la opinie si cuvant pe care activistii pro-familie il au in egala masura cu activistii pro-gay".

"Consideram ca este o frauda logica sa pui semnul egal intre optiunea pro-familie si optiunea anti-gay, pentru ca familia crestina nu se defineste prin raportare negativa la homosexualitate: se poate defini la fel de bine ca raportare negativa la poligamie.

Mai mult, statul are prin lege obligatia sa protejeze familia ca institutie care asigura viitorul prin intermediul copiilor. Din aceste considerente, conservatorii vor vota categoric impotriva acestui proiect de lege si vor argumenta public impotriva lui", se mai arata in comunicatul remis Ziare.com.

In opinia acestora, parteneriatul civil reprezinta, in fapt, o legiferare alternativa a casatoriei homosexuale. Mentionand ca orice sondaj arata sprijinul covarsitor acordat de romani familiei clasice, parlamentarii PC subliniaza ca nu poti legifera impotriva opiniei generale.

"In acest context, deputatul PC Razvan Rotaru a anuntat ca sustine punctul de vedere al parlamentarilor conservatori, revizuindu-si sprijinul pe care l-a oferit proiectului lui Remus-Florinel Cernea in perioada in care activa intr-un alt grup parlamentar", mai informeaza Biroul de presa al PC.

Potrivit comunicatului, conservatorii solicita celorlalte partide parlamentare un punct de vedere asumat privind modul in care vor vota proiectul lui Cernea si anunta ca pregateste o petitie publica care sa contina argumente impotriva acestuia.

Cernea, dupa anuntul PC: E o iluzie sa spere ca vor depasi pragul de 5% cu astfel de teme

In replica, deputatul Remus Cernea a declarat, joi, ca este o iluzie pentru conservatori sa spere ca prin astfel de teme vor depasi pragul electoral de 5% la europarlamentare.

"Dupa cum au precizat si cei de la PC, unul dintre semnatarii legii privind recunoasterea parteneriatului civil este membru al acestui partid, iar eu il felicit pentru curajul de a fi semnat legea. Aceasta lege va veni in sprijinul a zeci, poate sute de mii de cupluri heterosexuale, dar si formate din persoane de acelasi sex, cupluri care traiesc impreuna, fara a-si fi oficializat relatia prin casatorie.

Eu citesc reactia Partidului Conservator in cheie electorala, intrucat se apropie alegerile europarlamentare. Dar consider ca este o iluzie pentru PC sa spere ca prin astfel de teme va depasi pragul electoral de 5%", a declarat Cernea, comentand anuntul PC.

"In ciuda unor diferente inerente de vederi politice intre partidele din tara noastra, ar trebui sa avem un numitor comun: apararea drepturilor omului si a valorilor democratice", a mai spus deputatul.

Acesta a mentionat ca "ar fi deplorabil sa avem in Parlament partide homofobe, care sa isi impuna agenda".

Cernea a spus ca este nevoie de o modernizare a statului, dar mai ales a mentalitatilor.

"Aici a fost, de altfel, si greseala lui Traian Basescu, care a vorbit despre necesitatea reformarii statutului, dar a venit cu un discurs retrograd. Sper sa nu cada in aceeasi greseala si Partidul Conservator", a spus deputatul.

El a mentionat ca isi doreste foarte mult sustinerea social-democratilor si a liberalilor din Romania, intrucat familiile politice europene ale acestora sunt, alaturi de Verzi, promotorii drepturilor omului si ai unor astfel de legislatii.

"Domnul Crin Antonescu a spus ca va sustine parteneriatul civil, de asemenea domnul Victor Ponta m-a felicitat pentru initiativa acestei legi, domnul Traian Basescu, de asemenea, a spus ca nu are nimic impotriva. Asadar, primii trei oameni in statul roman s-au explruimat in sustinerea propunerii acestei legi. Va fi un pas important pentru democratizarea si modernizarea Romaniei", a spus Cernea.

Deputatul USL anunta, in aprilie, ca vrea sa initieze un proiect de lege pentru reglementarea parteneriatului civil intre heterosexuali si intre persoanele de acelasi sex, sustinand ca acest model este aplicat in mai multe tari europene.