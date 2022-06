Remus Cernea a facut din nou circ in Parlament: "Singura specie care ar trebui sa se produca in circuri e homosapiens"

Deputatul Remus Cernea a creat din nou valva in Parlament cu propunerea sa ca spectacolele de circ in care apar animale salbatice sa fie interzise pentru ca incalca flagrant drepturile animalelor.

"Animalele salbatice sufera ingrozitor. Dresajul depinde de multe ori de infometare, se practica pana si electrosocurile. Viata acestor animale devine un chin la circ", sustine Remus Cernea, initiatorul legii, potrivit Pro Tv.

Remus Cernea vrea ca Parlamentul sa interzica folosirea animalelor salbatice in circuri

"Tigrii mai sunt 3.600 in salbaticie. Circurile reprezinta un factor de exterminare a acestor animale. Depinde foarte mult nivelul de civilizatie al unei tari de modul in care isi trateaza animalele, o spunea Ghandi", a mai declarat Remus Cernea.

Parlamentarii s-au intrecut in a-l contrazice. Daca unii au sustinut ca asta ar insemna lacate pe toate circurile de stat, cei care au copii au argumentat ca cei mici isi doresc sa vada animalele.

"Sa-i educam altfel", a fost replica data de cei care au votat propunerea.

Ora de religie, subiect de disputa in Parlament: "Dumnezeu e mort", mesajul pe care un deputat il vrea pe pereti

Printre cei care au sustinut proiectul lui Cernea s-au numarat si senatorul PNL Octavian Motoc sau senatorul PC Cristiana Anghel, cunoscuta pentru greva foamei televizata prin care a protestat cat era invatatoare.

"Ce reprezinta circul? O forma de satisfacere a capriciilor si curiozitatilor noastre, a celor care ne indepartam constant de natura", este de parere senatorul PNL Octavian Motoc.

"E o educatie si pentru copii cand ii ducem la circ. Ce ii invatam? Ca e bine sa se bucure de raul altuia. Ca e bine sa se bucure de suferinta unui alt suflet", a spus si Cristiana Anghel.

Remus Cernea: Mi-ar face placere sa traiesc intr-o lume in care delfinii ar vota

"Stimati colegi, pe mine ma depasesc discutiile astea cu cine de cine ii e frica. Eu personal am frica doar de nevasta-mea. Din punctul meu de vedere, singura specie care ar trebui sa se produca in circuri este homosapiens", a declarat senatorul PNL Sebastian Grapa.

In forma actuala, proiectul lui Remus Cernea prevede un termen de 5 ani pentru reintegrarea animalelor din circuri in rezervatii, sanctuare sau in salbaticie. Nici Guvernul si nici Senatul nu sustin proiectul deputatului, insa votul final va fi dat in Camera Deputatilor.

