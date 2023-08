Remus Cernea: MRU, o prelungire a lui Basescu, nu-l pot simpatiza - Interviu

Remus Cernea, presedinte al partidului Miscarea Verzilor-Democrat Agrarieni si consilier al prim-ministrului pe probleme de mediu si relatia cu societatea civila, vorbeste, intr-un interviu acordat Ziare.com, despre proiecte prezente si viitoare.

Cu acest prilej, Remus Cernea a declarat ca o posibila candidatura a sa in Hunedoara, asa cum se auzise "pe surse", este exclusa.

In ceea ce priveste modul in care a devenit consilier al lui Victor Ponta, acesta sustine ca nu a fost nimic planificat, ci totul a venit neasteptat, la scurt timp dupa ce formatiunile politice din care cei doi fac parte incheiasera un protocol.

Potrivit declaratiilor sale, Remus Cernea este politicianul cu cei mai putini bani investiti in campanie. Este vorba despre aproximativ 1.600 de euro in 2009 si 2.000 de euro in 2010, bani proveniti din donatii.

Veti candida la Hunedeoara, asa cum se aude pe surse? De ce Hunedoara?

Au fost speculatii de presa. E adevarat ca, acum 3 saptamani, am fost intrebat de un jurnalist unde mi-ar face placere sa candidez si atunci am spus: "Sigur, as prefera sa candidez - mi-as dori sa candidez - in Hunedoara, pentru ca sunt puternic legat de acel loc unde am trait 14 ani, am foarte multi prieteni, cunosc destul de bine problemele zonei, mi-as dori sa fac o echipa excelenta cu ceilalti candidati ai USL".

Ads

As fi fost incantat sa pot candida acolo, dar nu au existat niciun fel de presiuni sau discutii foarte aprofundate pe acest subiect, astfel ca, in cele din urma, probabil ca voi candida pentru a castiga un colegiu din Bucuresti.

Cum ati ajuns consilierul lui Victor Ponta?

Cu presedintele PSD Victor Ponta, actualul premier, am inceput o colaborare politica in primavara anului 2011. Se stie ca intre partidele verzi si partidele social-democrate din Europa foarte des sunt perfectate aliante si colaborari politice.

Sunt multe guverne din UE care i-au avut pe social-democrati sau socialisti si verzi alaturi, impreuna, asadar exista din start o compatibilitate de viziune politica.

Pe langa afinitatile principiale dintre social-democratie si doctrina politica verde a contat foarte mult si deschiderea pe care Victor Ponta o are fata de temele de mediu. In cursul anului 2011 am avut mai multe discutii si am decis sa lucram la o apropiere politica intre partidele noastre. Ideea aceasta s-a concretizat in aprilie 2012 cand s-a semnat un protocol politic intre USL si Miscarea Verzilor - Democrati Agrarieni.

Ads

La momentul semnarii protocolului, nu banuiam ca Victor Ponta va deveni prim-ministru intr-un timp atat de scurt. Protocolul viza alegerile parlamentare. Dar, dupa ce a cazut Guvernul Ungureanu, Victor Ponta a devenit premier si mi-a adresat invitatia de a lucra impreuna inca din luna mai 2012. Atunci mi-a propus sa fiu consilier de stat pe teme de mediu si pe relatia cu societatea civila.

In calitatea dvs. de consilier de stat la Guvern, ar fi trebuit sa va ocupati de problemele de mediu si de societatea civila. Va rog sa imi dati cate un exemplu pentru fiecare situatie concreta aparuta si solutionata de dvs.

Eu pot sa fac recomandari, dar nu eu sunt acela care semneaza decizii, asadar va voi oferi exemple de decizii la luarea carora am avut o contributie.

Unul din primele lucruri la care am contribuit, chiar in cea de a doua saptamana de cand am preluat pozitia de consilier de stat, a fost ca Ministerul Mediului a decis sa stopeze vanatoarea la rasi. La fel de repede, am fost implicat in luarea deciziei de a se institui Rezervatia Naturala Urbana Vacaresti. Rezervatia din Bucuresti ar necesita 2-3 ani de constructie si amenajari. Aici, in rezervatie, sunt aproximativ 90 de specii de pasari si animale, inclusiv vulpi. Ar fi o zona superba, care ar aduce beneficii insemnate Bucurestiului, un fel de mini-Delta in interiorul orasului. Cu siguranta ar reprezenta un reper major pentru Capitala.

Ads

Zilele acestea, pregatim o Ordonanata de Urgenta pentru a corecta anumite prevederi din Legea Energiei nr. 123/2012 pentru ca proiectele de obtinere a energiei din surse regenerabile sa poata sa obtina finantare (creditare).

De asemenea, am lucrat cu ONG-uri, cu experti, cu reprezentanti ai unor institutii pentru realizarea unui proiect de lege privind gestionarea problemei cainilor fara stapan. Avem in vedere obtinerea unor rezultate eficiente cu cheltuirea unor sume mai mici de la bugetul de stat fata de sumele alocate in prezent gestionarii acestei probleme.

Sunt numeroase alte actiuni si activitati in care am fost implicat in cele 4 luni de pana acum de mandat. In aceasta perioada am avut un dialog permanent cu organizatiile neguvernamentale si am incercat sa contribui la luarea unor decizii pe cat posibil bine fundamentate. Ma bucur ca lucrez cu un premier care este foarte deschis fata de temele de mediu. Nu trebuie sa i se explice mult o problema, intelege rapid si actioneaza in consecinta. De asemenea, am o colaborare excelenta cu doamna ministru al Mediului si Padurilor, Rovana Plumb.

Ads

Potrivit Evz din data de sambata, 26 mai 2012, dvs. ati declarat: "Cheltuielile mele sunt acoperite din fondurile partidului si din donatii", adaugand faptul ca unicele dvs. job-uri au fost cele de presedinte de partid si de ONG. De unde veti avea bani pentru candidatura, avand in vedere faptul ca nu prea ati avut job-uri platite?

Acel interviu din Evz este puternic compromis. Eu le-am spus anumite lucruri (celor de la Evenimentul Zilei - n.red.), dar ce au publicat in articol difera substantial de ceea ce am spus eu. Vorbele mi-au fost rastalmacite, cu evidentul scop de a ma denigra. Inchizand aceasta parateza, precizez faptul ca sursele de finantare ale campaniilor la care am participat s-au bazat pe donatii si pe fondurile partidelor in care am activat.

De asemenea, in ce priveste campanile viitoare, ele vor fi, de asemenea, declarate public, in mod transparent, si conform legilor din Romania. Accentul este pus pe donatii din partea sustinatorilor.

La alegerile prezidentiale din 2009 si la cele parlamentare partiale din Hunedoara din 2010 m-am bazat pe donatii, bugetul acestora fiind de cca 1.600 de euro in 2009, respectiv cca 2.000 de euro in 2010. In ultimii 3 ani, am fost presedinte de partid. In ultimii 12 ani am fost si anteprenor si presedinte sau director executiv de ONG. Nu a trebuit sa imi gasesc un angajator pentru ca eu am fost cel care a initiat si condus proiecte, campanii si organizatii.

Ads

Am derulat in societatea civila numeroase proiecte culturale si civice inovatoare, unele din ele beneficiind de finantari interne si externe, de la, spre exemplu, Microsoft Romania, pana la Ambasada Olandei. Am o experienta de 12 ani de condus organizatii.

Am construit organizatii, am initiat campanii si proiecte care s-au bucurat de succes, obtinand mai multe premii, distinctii si nominalizari in tara si strainatate. Oricum, despre ceea ce am facut s-a auzit destul de des in media ultimilor 10-12 ani. Am avut si cateva colaborari cu presa. Am muncit uneori si in regim de voluntariat pentru cauze despre care am considerat ca merita efortul meu.

Este adevarat ca nu am avut carte de munca, dar eu sunt un exponent al liber-profesionistilor. Sunt foarte multi oameni creativi si extrem de implicati in munca lor care nu au carte de munca. Important e ceea ce faci, ceea ce construiesti, cauzele pentru care lupti, nu forma birocratica prin care ti se notifica un anume tip de activitate.

In politica eu nu am mizat pe campanii costisitoare. Ma adresez constiintei oamenilor. Ma tem ca acei candidati care au foarte putine idei investesc foarte multi bani in campanie, incercand sa cumpere constiinte direct sau in mod simbolic. Eu cred ca o campanie eficienta se poate face si cu sume modeste.

Foarte multi cetateni isi doresc un aer proaspat in politica. Sper ca eu am dovedit ca ma pot lupta pentru acele valori democratice de care are Romania nevoie. Ideile si proiectele bune valoreaza mult mai mult pentru o schimbare in Romania decat sute de mii sau milioane de euro cheltuiti in campanie de catre unii candidati in incercarea de a-i amagi pe cetatenii cu drept de vot.

Iar acum se vede tot mai mult ca standardele cerute de cetateni politicienilor cresc in Romania.

Ce parere aveti despre Forta Civica?

Forta Civica nu este un partid nou, ci un partid "nou achizitionat" in sensul ca a fost activat acum, inainte de alegeri, pentru a-i servi drept vehicul politic fostului sef al SIE, Mihai Razvan Ungureanu.

Ca premier, dl. Ungureanu nu cred ca a fost un prim-ministru bun. Printre multe alte motive de critica, reamintesc faptul ca dansul a fost un sustinator al proiectului minier de la Rosia Montana si a avut opinii si decizii mai putin prietenoase fata de mediu. Oricum, nu pot simpatiza o prelungire a lui Traian Basescu, asa cum este domnul Ungureanu.

In situatia in care veti ajunge parlamentar, care sunt legile pe care le veti propune si de ce?

As avea in vedere proiecte de lege care sa intareasca garantiile pentru respectarea drepturilor omului, sa vizeze sustinerea surselor de energie regenerabila, sa protejeze animalele din Romania, sa descurajeze utilizarea tehnologiilor poluante, sa descurajeze taierile de paduri, sa conserve patrimoniul natural, cultural si istoric al Romaniei.

Mi-as aduce o contributie la un fel de politica bazat pe argumente, dialog, cooperare, toleranta si negociere politica. Imi doresc foarte mult ca politica din Romania sa se maturizeze si sa iasa din paradigma unui conflict ce mizeaza pe anihilarea adversarilor politici.

Ceea ce imi doresc nu cred ca e o utopie: "puteti spune ca sunt un visator, dar nu sunt singurul".

Vad in USL un partener politic, iar aceasta deschidere dovedita de Victor Ponta reprezinta o premisa foarte buna pentru o colaborare extinsa in viitor.

Chiar daca vom fi putini politicieni verzi in Parlament dupa alegerile din 9 decembrie, mizam pe colaborarea cu USL, iar argumentele noastre - zic eu bine fundamentate, pentru diferite proiecte de legi - sper sa fie impartasite si de partenerii nostri USL astfel incat acele legi sa fie adoptate si implementate.

Ads