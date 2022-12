Pricopie, explicatii despre demiterea sefului Institutului Geologic - ce greseala a comis

Ministrul Educatiei si Cercetarii, Remus Pricopie, a declarat joi in legatura cu demiterea directorului de la Institutul de Geologie, ca acest lucru s-a intamplat din cauza faptului ca cel in cauza a transmis public mesaje neverificate stiintific.

"Atunci cand te afli intr-o situatie delicata, poate chiar critica, asa cum este situatia cutremurelor din Galati, este bine sa existe o buna coordonare intre toate institutiile specializate, iar mesajele care se transmit public sa fie verificate si din punct de vedere stiintific.

Marincea, dupa demiterea de la IGR: Cineva are o imagine falsa ca as fi un adversar al unui anumit proiect minier

Din pacate, desi exista un comitet care s-a constituit - domnul Costoiu coordoneaza acest comitet -, au existat din partea domnului director mesaje neverificate stiintific si care au produs si pot in continuare sa produca o serie de probleme la nivelul societatii", a precizat Pricopie, la o dezbatere pe tema tranzitiei de la scoala la viata activa.

In context, el a mai spus ca, in afara informatiilor difuzate public, lui Stefan Marincea i se mai imputa probleme de respectare a legii.

"Domnul director, in acest moment, se pare ca are mai multe probleme si nu doar o problema, legate de legislatie si de respectarea legii. Tocmai pentru ca problema este foarte delicata, mai intai trebuie sa avem un tablou foarte clar si dupa aceea se va comunica, in conformitate cu legea, pe marginea acestui subiect", a spus ministrul Educatiei, Remus Pricopie.

Seful Institutului Geologic, demis: Tind sa cred ca are legatura cu opozitia fata de RMGC

Potrivit Ministerului Educatiei, directorul Institutului de Geologie al Romaniei, Stefan Marincea, a fost schimbat miercuri din functie ca urmare a modului defectuos in care a gestionat si a comunicat public rezultate preliminare ale cercetarilor efectuate in zona Izvoarele-Slobozia Conachi, din judetul Galati, unde a avut loc recent o activitate seismica insemnata.

