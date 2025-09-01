Pricopie vrea recensamant pentru clasa pregatitoare

Ministrul Educatiei, Remus Pricopie, a declarat ca ministerul pe care il conduce intentioneaza sa faca "un recensamant cat mai aproape de realitate", sperand ca astfel sa simplifice procedurile de inscriere in clasa pregatitoare.

"Parintii vor avea din start doua optiuni, in sensul ca locul corespunzator circumscriptiei va fi rezervat, astfel incat parintele sa nu-si puna problema ca daca incearca sa-si dea copilul la o alta scoala sau intr-o alta locatie pierde locul din propria circumscriptie. (...)

Am stabilit ca Ministerul Educatiei impreuna cu inspectoratele scolare vor face un recensamant cat mai aproape de realitate, apoi vom stabili exact cum procedam. Anul acesta avem mai multe situatii, nu este doar inscrierea la clasa pregatitoare, sunt si ceilalti copii care nu au fost dati de parinti in clasa pregatitoare pentru ca nu stiau ce se intampla acolo si i-au mentinut in grupa mare", a declart ministrul, citat de Agerpres.

Potrivit lui Pricopie, ministerul trebuie sa gaseasca o solutie prin care copii din grupa mare sa treaca acum in clasa intai.

"m discutat cu inspectorii scolari si am insistat pe ideea de dialog, pentru ca multe dintre problemele de anul trecut au aparut pentru ca pur si simplu nimeni nu a stat de vorba cu nimeni", a spus Pricopie exprimandu-si speranta ca 99% dintre problemele care ar putea sa apara la inscrierea in clasa pregatitoare vor fi rezolvate din prima etapa", a adaugat ministrul Educatiei.

Patru ore de sport pentru toti copiii din invatamantul obligatoriu

In alta ordine de idei, Pricopie a mentionat ca masura cresterii numarului de ore de sport din scoli va fi introdusa gradual, astfel ca in cel mult trei ani toti copiii din invatamantul obligatoriu urmand sa aiba pana la patru ore de educatie fizica.

"Am prezentat o nota in Guvern in care am vorbit despre implicatiile cresterii numarului de ore de educatie fizica si sport pentru ca asta nu inseamna doar ca modific eu intr-un tabel un anumit numar de ore, inseamna si infrastructura scolara, inseamna si profesori de educatie fizica si sport si gradual, pentru ca nu pot fi introduse peste noapte aceste lucruri, dar gradual, si noi speram intr-un orizont de pana la trei ani, toti copiii din invatamantul obligatoriu sa aiba un numar crescut de ore, pana la patru ore de educatie fizica si sport", a mai spus Pricopie, potrivit Newsin.

Educatie pentru sanatate si risc

Pricopie a precizat ca, pe langa educatie fizica, in scoli trebuie intarita dimensiunea educatiei pentru sanatate si a celei pentru risc.

"Este important sa ne poreocupe cata matematica stie un elev sau cata literatura cunoaste un elev, dar mult mai important, as spune ca e pe primul loc, este nivelul de sanatate. Si in afara orelor de educatie si fizica si sport va trebui sa introducem, desi sunt teme de genul acesta in anumite manuale, dar va trebui sa revedem si sa intarim dimensunea educatiei pentru sanatate, este o componenta, si alta componenta - educatia pentru risc.

A existat un astfel de proiect, oarecum exista si un manual dezvoltat. Copiii cand ajung la o anumita varsta trebuie sa stie ca alcoolul reprezinta un risc, drogurile reprezinta un risc si multe alte componente, violenta reprezinta un risc. Cred ca trebuie sa ne preocupe aceste lucruri si daca reusim sa securizam aceste trei componente: dezvoltarea armonioasa, alimentatia sanatoasa si constientizarea riscurilor care apar odata cu dezvoltarea si cu inaintarea in varsta a copiilor apoi putem sa ne uitam si la testele PISA, sa vedem cum stam cu matematica si romana si multe alte lucruri", a mai declarat Pricopie.

