Remus Truică poate scăpa de condamnarea de 7 ani de închisoare. ICCJ deschide posibilitatea revizuirii sentinței

Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a admis în principiu, joi, o cerere de revizuire formulată de omul de afaceri Remus Truică în dosarul Ferma Băneasa.

Cererea de revizuire vine ca urmării a sentinței din decembrie 2020, prin care Truica fusese condamnat la 7 ani de închisoare, informează Hotnews.

În primă instanță, Curtea de Apel Ploiești îi respinsese cererea de revizuire.

Fost șef de cabinet a lui Adrian Năstase, Remus Truică a fost eliberat condiționat în 9 iulie 2024 după ce a executat jumătate din pedeapsa de 7 ani la care a fost condamnat în dosarul retrocedărilor frauduloase către Paul al României.

După ieșirea din închisoare, Remus Truică a dat în judecată statul român – Ministerul Finanțelor și Romsilva - Direcția Silvică Ilfov, contestând două încheieri de carte funciară. Procesele se află pe rolul Judecătoriei Buftea și au legătură cu un alt litigiu pe care Truică îl are cu Romsilva din 2023, privind retrocedarea.

„În dosarul 31/64/2025 privind pe Truică Remus, în calitatea de revizuent, prin decizia pronunțată astăzi, completul de judecată a schimbat soluția de inadmisibilitate a revizuirii pronunțată de instanța de fond. În cauza sus-menționată, Instanța supremă a fost învestită cu apelul împotriva hotărârii pronunțată de Curtea de apel Ploiești prin care fusese respinsă cererea de revizuire, ca inadmisibilă”, a transmis ICCJ într-un comunicat de presă.

Instanța supremă precizează că Truică și-a întemeiat cererea de revizuire motivând că „s-au descoperit fapte sau împrejurări care nu au fost cunoscute la soluționarea cauzei și care dovedesc netemeinicia hotărârii pronunțate în cauză”.

În primă instanță, Curtea de Apel Ploiești, care i-a respins cererea ca nefondată, a motivat că probele indicate de Remus Truică ca fiind noi erau cunoscute de către instanțele care l-au condamnat.

„Curtea constată faptul că prin cele 4 (patru) înscrisuri depuse în probaţiune, revizuentul pune în discuţie o altă probă care a fost avută în vedere de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru pronunţarea unei hotărîri de condamnare şi anume Deciziunea nr. 1/1941 a Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie, despre care revizuentul sugerează faptul că ar fi fost plăsmuită de către regimul comunist. Ori Curtea constată faptul că, pe de o parte, nu s-a dovedit prin înscrisurile depuse de revizuent inexistenţa respectivei hotărâri judecătoreşti sau plăsmuirea de către autorităţile regimului comunist, după data de 30 decembrie 1947 iar, pe de altă parte, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a făcut o analiză detaliată a acestei probe (Deciziunea nr. 1/1941 a Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie)”, au motivat judecătorii Curții de Apel Ploiești. În opinia acestora, nu este admisibil ca prin intermediul revizuirii să se pună în discuţie caracterul adevărat sau fals al respectivei hotărâri judecătoreşti.

În 17 decembrie 2020, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dat verdictul final în dosarul retrocedării ilegale a Fermei regale de la Băneasa. Omul de afaceri Remus Truică a fost condamnat la şapte ani de închisoare, israelienii Benyamin Steinmetz şi Tal Silberstein au primit câte cinci ani de închisoare, Paul de Romania – trei ani şi patru luni, iar avocatul Robert Mihăiţă Roşu – cinci ani. De asemenea, jurnalistul Dan Andronic a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare.

Potrivit procurorilor, prin activitatea infracţională desfăşurată s-a reuşit retrocedarea abuzivă a Pădurii Snagov, cauzându-se un prejudiciu în dauna statului român de 9.523.769 euro, precum şi a fermei regale Băneasa, cu un prejudiciu în dauna statului român de 135.874.800 euro. Ambele sume, totalizând 145.398.569 euro, reprezintă şi un folos necuvenit pentru prinţul Paul, Remus Truică şi asociaţii acestuia în grupul infracţional, spunea DNA.

