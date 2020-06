Avocatul Poporului a atacat la Curtea Constitutionala legea care aproba starea de alerta

Ziare.

"Interventia Parlamentului asupra unui act al Guvernului, emis in aplicarea unei legi, aduce atingere principiului separatiei si echilibrului puterilor in stat", a transmis institutia.Inca din momentul in care Parlamentul a votat legea pentru aprobarea Hotararii de Guvern prin care s-a instituit starea de alerta mai multi parlamentari au atras atentia ca Parlamentul nu poate incuviinta o HG."Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate referitoare la cateva articole din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Avocatul Poporului apreciaza ca dispozitiile mentionate sunt neconstitutionale, intrucat, prin aprobarea de catre Parlament a unei hotarari a Guvernului de instituire a starii de alerta, se aduce atingere principiului separatiei puterilor in stat, consacrat de art. 1 alin. (4) din Constitutie, deoarece o asemenea interventie a puterii legiuitoare in activitatea puterii executive nu are o consacrare constitutionala", a transmis Avocatul Poporului.Sursa citata a precizat ca, prin interventia legislativa a art. 4 alin. (3) si (4) din Legea nr. 55/2020, "Parlamentul a eliminat Hotararea de Guvern privind instituirea starii de alerta din sfera actelor administrative normative supuse controlului judecatoresc in contencios administrativ, incluzand-o in sfera exceptiilor reglementate de art. 126 alin. (6) din Constitutie, si anume actele care vizeaza raporturile cu Parlamentul"."De asemenea, critica de neconstitutionalitate se refera si la nesocotirea dispozitiilor constitutionale ce reglementeaza raporturile Parlamentului cu Guvernul. Avocatul Poporului considera ca prin introducerea unei noi forme de control parlamentar asupra actelor Guvernului, Parlamentul a convertit natura juridica traditionala de act administrativ normativ a Hotararii de Guvern intr-un document politic ce vizeaza exclusiv raportul constitutional dintre Parlament si Guvern", a mai transmis Avocatul Poporului.O alta critica de neconstitutionalitate se refera la trimiterile din cuprinsul legii la norme legale inexistente in fondul activ al legislatiei (art. 65, art. 66, art. 67)."Astfel, prevederile adoptate in acest mod, si anume prin trimitere la norme legale inexistente, aduc atingere dispozitiilor art. 1 alin. (5) din Constitutie, in privinta claritatii si previzibilitatii legii", mai arata Avocatul Poporului in sesizarea trimisa Curtii Constitutionale.Inca din momentul in care Parlamentul a votat legea pentru aprobarea Hotararii de Guvern prin care s-a instituit starea de alerta mai multi parlamentari au atras atentia ca Parlamentul nu poate incuviinta o HG.De exemplu, senatorul PNL Daniel Fenechiu a vorbit despre faptul ca se incalca legea prin incuviintarea unei Hotarari de Guvern in Parlament.Si Victor Ponta a vorbit despre faptul ca o HG nu se incuviinteaza in Parlament.