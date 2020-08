Avocatul Poporului a formulat o opinie la CCR privind legea care mareste pedepsele pentru agresiuni sexuale: Criticile Guvernului din sesizare nu se justifica

Avocatul Poporului invoca in acest sens o decizie a CCR din anul 2009 si precizeaza ca este dreptul exclusiv al legiuitorului sa urmareasca asigurarea unei egalitati relative, care tinde spre proportionalitate, iar nu spre uniformitate."Avocatul Poporului a formulat un punct de vedere privind sesizarea de neconstitutionalitate invocata de Guvernul Romaniei referitoare la prevederile Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum si pentru modificarea art. 223 alin. (2) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala (Pl-x nr. 101/2020). Prin prevederile actului mentionat, au fost modificate si completate si dispozitiile art. 153 si art. 154 din Codul penal, in sensul ca infractiunile de viol si act sexual cu un minor au fost incluse in categoria infractiunilor imprescriptibile, alaturi de infractiunile de genocid, cele contra umanitatii si de razboi, cele de omor si omor calificat, precum si infractiunile intentionate urmate de moartea victimei", au transmis reprezentantii institutiei intr-un comunicat de presa remis joi News.ro.Sursa citata a adaugat ca "Guvernul a apreciat ca aceasta modificare legislativa aduce atingere art. 16 din Constitutie, intrucat instituie un tratament discriminatoriu intre persoanele care au comis infractiuni de gravitate similara, neputand fi identificate ratiuni obiective care sa justifice diferenta de tratament fata de autorii unor infractiuni pedepsite de legea penala la fel de aspru, cum ar fi cele de coruptie , tortura, nerespectarea regimului armelor si al munitiilor".In opinia Avocatului Poporului, o asemenea critica nu poate fi retinuta, neputand sa se pretinda uniformitate acolo unde exista diferente clare si obiective de situatie sau, dupa caz, de regim juridic aplicabil, iar in acesr sens este amintita decizia Curtii Constitutionale 782/2009."In cazul infractiunilor de viol si act sexual cu un minor, se aduce atingere unor valori supreme in ierarhia drepturilor omului, precum integritatea sexuala, fizica si psihica si, uneori, chiar viata unei categorii sociale care reclama o protectie sporita si efectiva din partea statului - minorii. In acest context, preeminenta acestor valori nu doar justifica, ci reclama o politica penala adecvata, capabila sa raspunda unei situatii din societate; iar optiunea legiuitorului a fost de a stabili imprescriptibilitatea raspunderii penale in cazul infractiunilor de viol si act sexual cu un minor, cu atat mai mult cu cat, numarul abuzurilor savarsite asupra minorilor a crescut considerabil, iar raspunderea infractorilor este de multe ori diminuata in spatele unui "pretins" consimtamant al minorului sau al unor pedepse prea bland stabilite ori aplicate peste termenele de prescriptie", mai arata sursa mentionata.Avocatul Poporului precizeaza ca multe victime ale agresiunilor sexuale nu indraznesc sa vorbeasca despre ceea ce li s-a intamplat, motiv pentru care legislatia din multe state democrate s-a schimbat. Reprezentantii institutiei mai spun ca aceste e motivul pentru care, in Romania, este justificata modificarea legilor in Parlament, unde exista o reprezentare de la toate partidele politice."Mai mult, este de notorietate faptul ca, in cazul infractiunilor de mai sus, victimele indraznesc sa vorbeasca despre ce li s-a intamplat dupa zeci de ani. Este si motivul pentru care legislatiile din multe tari democrate au fost schimbate, tocmai pentru a le permite victimelor sa depuna plangeri si sa isi sustina cauzele. In Romania suntem abia la inceputul unei astfel de perioade, ceea ce justifica optiunea legiuitorului manifestata printr-un vot cu larga majoritate in Parlament, provenind de la toate formatiunile politice reprezentate", conchide sursa amintita.Executivul a sesizat CCR in legatura cu aceasta lege care introduce si prevederea potrivit careia violul si actul sexual cu un minor sunt infractiuni pentru care prescriptia nu inlatura raspunderea penala. Cabinetul Orban sustine ca masura este discriminatorie.Guvernul argumenteaza ca reglementarea incalca Legea fundamentala deoarece "instituie un tratament discriminatoriu intre persoanele care au comis infractiuni de o gravitate similara, in sensul in care nu pot fi identificate ratiuni obiective pentru alegerea acelor infractiuni care urmeaza a fi imprescriptibile".