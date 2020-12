Avocatul Poporului, demersuri pe langa Primaria Sectorului 1 in legatura cu asigurarea serviciilor de salubrizare

"Avand in vedere informatiile prezentate in mass-media privind situatia generata de cantitatea foarte mare de deseuri adunate pe trotuarele din Sectorul 1, dar si constarile proprii, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu inca din data de 9 decembrie 2020. Astfel, intrucat serviciile de salubrizare au ca obiectiv principal protectia sanatatii populatiei, dar si a mediului, au fost intreprinse demersuri la Primaria Sectorului 1 Bucuresti, referitoare la modalitatea de asigurare a serviciilor de salubrizare pe raza Sectorului 1 din Bucuresti", a transmis, marti, Avocatul Poporului.Sursa citata a precizat ca rezultatele demersului vor fi facute publice.Prestatorul serviciului de salubritate din sectorul 1 nu a mai ridicat, in ultimele saptamani, deseurile de pe domeniul public deoarece nu a mai fost platit din luna iunie, iar restantele se ridica la 100 de milioane de lei, au anuntat reprezentantii Primariei."Este rodul fostei administratii care ne-a oferit acest << cadou >> de sarbatorile de iarna. Intrucat am constatat neconcordante intre facturile emise si neachitate si serviciile efectiv prestate, nu putem plati facturi incorect intocmite. Imi doresc ca pretul platit sa fie cat mai corect si cat mai mic pentru ca, in prezent, Sectorul 1 plateste pentru salubrizare un pret pe cap de locuitor de peste 3 ori mai mare decat Sectorul 3. Pentru rezolvarea acestei probleme, cat de curand posibil, vom implementa solutii in interesul comunitatii locale, inclusiv crearea unei companii de salubrizare care sa fie controlata de Consiliul Local. Saptamana aceasta vom pune in dezbatere publica un proiect de hotarare de consiliu care presupune tarife mai mici pentru agentii economici", a declarat primarul Clotilde Armand , conform comunicatului.Primaria Sectorului 1 precizeaza ca ridicarea deseului menajer de la populatie va ramane in continuare gratuita, cu conditia ca acesta sa nu fie depozitat ilegal pe domeniul public.Compania de salubritate Romprest SA, care asigura curatenia in Sectorul 1 al Capitalei, a anuntat, in 27 noiembrie, "limitarea temporara a activitatilor din cadrul serviciului de salubrizare", invocand faptul ca, din luna iulie, firma "finanteaza integral" serviciile de salubritate pentru acest sector si a ajuns sa angajeze cheltuieli suplimentare pentru a putea asigura in continuare curatenia. Compania sustinea ca nu va fi afectata activitatea de colectare a deseurilor de la populatie si de la firme.CITESTE SI: