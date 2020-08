Avocatul Poporului: Internarea intr-o unitate spitaliceasca nu ar trebui conditionata de testarea COVID-19

Avocatul Poporului transmite, vineri, dupa aparitia mai multor reclamatii si articole de presa potrivit carora pacientilor li se solicita teste pentru coronavirus la internarea pentru alte afectiuni, ca acest lucru este considerat "nu doar un abuz, dar si un pericol de izbucnire a unor noi focare, in conditiile in care nu toti isi permit costurile testarii pe cont propriu"."Considerand ca rezolvarea urgentelor medicale (altele decat cele generate de COVID-19), cat si internarile programate sunt de maxima importanta pentru respectarea dreptului la sanatate al oamenilor, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu si a intreprins demersuri la Ministerul Sanatatii", a transmis institutia.Sursa citata a precizat ca, din raspunsul primit de la Ministerul Sanatatii, situatia este reglementata.Astfel, "potrivit prevederilor Ordinului ministrului sanatatii nr. 828/2020 cu modificarile si completarile ulterioare, la prezentarea in spital se realizeaza triajul tuturor persoanelor si, in functie de simptomatologia prezentata, cazurile suspecte vor fi internate in zone speciale de izolare (zone-tampon), urmand a fi testate prin RT-PCR pentru infectia cu SARS-CoV-2, in zona-tampon vor primi toata asistenta medicala necesara pentru afectiunea/afectiunile lor pana la sosirea rezultatului acestui test"."Pacientii care in urma triajului nu au motiv sa fie considerati cazuri suspecte pentru infectia cu SARS-CoV-2 vor fi internati in sectiile aferente patologiei pe care o prezinta, cu asigurarea unei distante de minimum 2 metri intre pacienti", a mai transmis Avocatul Poporului, citand din raspunsul primul de la Ministerul Sanatatii.De asemenea, incepand din data de 15.05.2020 au fost reluate internarile si interventiile chirurgicale programate, precum si activitatea din ambulatorii, iar in ceea ce priveste situatia pacientilor care nu sunt suspecti COVID-19, in urma triajului, acestia vor fi internati in sectiile aferente patologiei fara RT-PCR."Pacientii suspecti vor fi internati in zone speciale de izolare (zone-tampon), urmand a fi testati prin RT-PCR pentru infectia cu SARS-CoV-2, testari decontate unitatilor sanitare prin Programul National de Boli Transmisibile Prioritare", a mai transmis Avocatul Poporului.Institutia concluzioneaza ca "persoanele care reprezinta urgente medicale sau sunt programate pentru internare, nu trebuie sa fie conditionate de efectuarea unui test COVID-19 in prealabil si de prezentarea rezultatului acestuia la internare, iar in situatia in care o unitate spitaliceasca solicita unei persoane altceva, aceasta are inclusiv posibilitatea de se adresa instantei judecatoresti".