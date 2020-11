Avocatul Poporului recomanda MAI sa faciliteze comunicarea cu cetatenii straini carora nu li se permite accesul pe teritoriul tarii

Potrivit recomandarii postate, vineri, pe site-ul AP, "in vederea unei mai bune gestionari a situatiilor in care nu se permite accesul pe teritoriul Romaniei a unor persoane straine care nu indeplinesc conditiile legale si a asigurarii unei comunicari eficiente cu acestea", MAI va facilita comunicarea intre cetatenii straini si Politia de Frontiera romana in limba materna sau intr-o limba pe care acestia o inteleg, motiv pentru care AP apreciaza ca necesara prezenta la fata locului a unui translator/interpret ori de cate ori cetateni straini sosesc la granita Romaniei si au anumite probleme legale sau de alta natura.In situatia in care nu poate fi asigurata prezenta la fata locului a unui translator, se va apela de indata la ajutorul ambasadei tarii din care provin cetatenii straini pentru a se asigura traducerea dialogului dintre cetatenii straini si autoritatile romane, prevede recomandarea.Conform sursei citate, MAI va asigura o atentie sporita minorilor, femeilor gravide, persoanelor in varsta sau bolnave, in perioada in care acestia vor fi cazati in spatiile care apartin statului roman.AP face aceleasi recomandari si inspectorului general al Politiei de Frontiera Romane, Liviu Bute.De asemenea, AP recomanda MAI ca, in vederea asigurarii unor spatii de cazare corespunzatoare cetatenilor carora Politia de Frontiera nu le permite accesul in Romania, sa puna in valoare dispozitiile Anexei nr. 2 Sectiunea B din Hotararea de Guvern nr.791/2009 privind conditiile pentru certificarea aeroporturilor civile internationale sau deschise traficului aerian international, potrivit carora acesta verifica conditiile privind "asigurarea, amenajarea spatiilor si dotarea corespunzatoare a acestora care se fac de catre administratia aeroportului".Totodata, AP recomanda ministrului Transporturilor, Lucian Bode , ca, in vederea asigurarii in incinta aeroporturilor, a unor spatii de cazare corespunzatoare cetatenilor carora Politia de Frontiera nu le permite accesul in Romania, sa puna in valoare dispozitiile Anexei nr. 1 Sectiunea A punctul 10 din Hotararea de Guvern nr. 791/2009 privind conditiile pentru certificarea aeroporturilor civile internationale sau deschise traficului aerian international, potrivit carora, printre conditiile verificate de Ministerul Transporturilor se afla si cele privind amenajarea unor incaperi dotate corespunzator pentru mama si copil si spatii speciale pentru infanti si insotitorii acestora.AP s-a sesizat din oficiu, avand in vedere informatiile aparute in presa, potrivit carora Politia de Frontiera Romana nu ar fi permis intrarea in tara a unor cetateni sirieni, care au statutul de rezidenti ai Regatului Danemarcei.Din ancheta efectuata la Politia de Frontiera Romana si din informatiile scrise care au fost comunicate AP rezulta ca, la intrarea in Romania, resortisantii tarilor terte sunt obligati sa indeplineasca conditiile de intrare generale din prevederi ale Regulamentului 399/2016/EU.Urmare a restrictiilor temporare privind calatoriile neesentiale adoptate de statul roman in actualul context pandemic, intrarea in tara, la momentul respectiv, a resortisantilor tarilor terte era permisa cu respectarea cadrului normativ general aplicabil doar in situatiile de exceptie prevazute in Anexa nr. 3 a Hotararii Guvernului nr. 782 din 14 septembrie.Cetatenii sirieni nu au putut prezenta documente justificative raportat la scopul declarat al calatoriei (un barbat urma sa beneficieze de tratament stomatologic, ceilalti membri ai familiei doar il insoteau si urmau sa se cazeze la un hotel in Bucuresti, fara a putea prezenta documente in acest sens, neavand nici bilete de intoarcere in tara de resedinta sau intr-o alta tara).La baza nepermiterii intrarii in Romania a stat si faptul ca sirienii au declarat ca urmau sa ramana in tara maxim 7 zile, in conditiile in care, venind din Danemarca, aveau obligatia legala de a ramane cel putin 14 zile in carantina.Masura a fost comunicata prin formulare de refuz al intrarii in limba engleza si romana. Dialogul cu sirienii s-a purtat in engleza, in special prin intermediul unuia dintre minori care vorbea foarte bine engleza.Avand in vedere ca, pentru indeplinirea demersurilor legate de parasirea punctului de trecere a frontierei erau necesare mai multe de 12 ore, sirienii au fost cazati intr-un spatiu din zona de tranzit a aeroportului, iar pe 13 octombrie au fost transportati cu zborul unei companii aeriene in Germania, locatie din care au sosit in Romania.