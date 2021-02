Avocatul Poporului s-a autosesizat in cazul bebelusului de la Suceava, decedat dupa botez

"Copilul plangea, preotul l-a scufundat de trei ori in apa"

Bebelusul avea doar 6 saptamani

Bebelusul a fost transportat la spital in stare grava

Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al BOR: "Exista o tehnica speciala"

"Noi acum ne-am sesizat din oficiu. O sa facem si noi propriile investigatii, o sa luam si parerea specialistilor si sper ca in cateva zile sa avem o pozitie oficiala a institutiei", a declarat Renate Weber Tatal baietelului in varsta de o luna si jumatate mort dupa slujba de botez de la Biserica "Sf. Constantin si Elena", din cartierul Zamca, din municipiul Suceava, a relatat ce a vazut cu ochii sai in timpul slujbei, inainte de tragedie:"L-am dus la biserica pentru increstinare, ce pot sa va spun e ca baiatul plangea, dar preotul l-a scufundat de trei ori in apa, iar el a inhalat apa. Parintele l-a scos, l-a sters, de la doctori am aflat ca a inhalat 110 ml apa. Pe copil l-a busit sangele pe nas, l-am pus cu fata in jos, sa scoata apa, nu si-a revenit, bataile inimii erau, dar avea un puls foarte scazut... Daca vezi copilul cu gura cascata si ca plange nu il scufunzi de tot in apa, nu?", a declarat tatal bebelusului pentru publciatia locala Monitorul de Suceava Doctorul Dan Teodorovici, purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean Suceava, a precizat ca bebelusul a fost adus la UPU Suceava in stop-cardio-respirator resuscitat, fiind internat pe sectia ATI, dar din pacate, luni dimineata, in jur de ora 6.00, a decedat, probabil din cauza leziunilor provocate de hipoxie, cu precizarea ca medicii legisti vor stabili exact cauza mortii. Medicul a confirmat ca bebelusul a aspirat lichid in plamani. Bebelusul in varsta de o luna si jumatate care a intrat in stop cardio-respirator duminica, 31 ianuarie, in timp ce era botezat la o biserica din Suceava, a murit luni dimineata, 1 februarie.Bebelusul a decedat in jurul orei 6.00, la sectia de anestezie si terapie intensiva (ATI), unde a fost intubat si ventilat mecanic, potrivit Monitorul de Suceava.Initial, politistii au deschis dosar penal pentru vatamare corporala din culpa, dar in noile conditii fapta va fi incadrata la ucidere din culpa.Bebelusul a fost resuscitat in biserica, dupa ce a fost scufundat de preot in cristelnita. Acesta a fost readus la viata, dar starea sa era foarte grava.Atunci cand bebelusul urma sa fie botezat, respectiv udat cu apa din cristelnita bisericii "Sf. Constantin si Elena" din orasul Suceava, preotul l-a scufundat de mai multe ori in apa, iar acesta a aspirat foarte multa apa.Protopopul Doru Budeanu a confirmat ca bebelusul a fost scufundat complet in apa, aratand ca "botezul se face prin intreita cufundare, dupa randuielile Bisericii", transmite publicatia citata."Dupa cateva minute preotul a sesizat ca s-a molesit, a anuntat imediat la 112 si a venit un echipaj SMURD", a afirmat protopopul Budeanu.Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, a declarat, in cazul bebelusului din Suceava, ca aceasta scufundare dureaza, in mod normal, doar o fractiune se secunda si ca se foloseste o tehnica speciala, astfel incat copilul sa nu inghita apa."Aceasta scufundare, chiar daca dureaza o fractiune de secunda, se face nu oricum. Sa nu ne imaginam ca un copil poate fi introdus in apa fara acoperirea narilor, a gurii, si a urechilor. Exista o tehnica speciala, pe care un preot experimentat o foloseste intotdeauna.Isi pune mana dreapta pe fata copilasului. Acesta fiind foarte mic, mana acopera nasul, gura si urechile. Asa se scufunda pentru o fractiune de secunda copilul. Nu oricum, nu cu capul descoperit, pentru a nu inghiti apa. Tocmai de aceea se foloseste tehnica aceasta, care se invata pe parcursul seminarului si in timpul facultatii la orele de liturgica", a explicat Vasile Banescu