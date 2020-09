Avocatul Poporului: Starea de alerta se tot prelungeste din luna in luna. Constitutia prevede posibilitatea restrangerii de drepturi si libertati o perioada limitata

"Suntem astazi in situatia in care vedem ca starea de alerta se tot prelungeste din luna in luna. Noi nu avem o legislatie clara sa ne spuna care este limita maxima. Ma intreb: Daca pandemia mai dureaza inca 2 ani jumatate - 3, vom avea stare de alerta o perioada atat de lunga? Pentru ca posibilitatea constitutionala a restrangerii exercitiului unor drepturi si libertati e aceea de a fi pe o perioada de timp limitata. In momentul in care insa ne ducem cu aceste restrangeri pe durate de timp atat de mari intrebarea se pune daca nu cumva insasi esenta acelui drept este in realitate atinsa", a explicat Weber, la prezentarea Raportului Avocatului Poporului privind respectarea drepturilor omului si masurile exceptionale dispuse in perioada starii de urgenta si a starii de alerta (16 martie - 10 septembrie 2020).Intrebata de jurnalisti cat ar trebui sa fie limita, ea a raspuns ca acesta este un aspect pe care Parlamentul va trebui sa il decida."Asta ar trebui sa fie, in general, in legatura cu orice solutie - adica legi clare, facute de Parlament, dezbatute. (...) Votul este al parlamentarilor, dar, pana la acel vot, cred ca la elaborarea lor ar trebui sa fie consultati specialisti din diferite domenii, nu doar experti medicali, ci si experti in drept constitutional, experti in drepturile omului, adica ar trebui sa facem politici publice serioase, in asa fel incat legea, atunci cand este data, sa nu fie o lege ad-hoc. Asa au fost. Daca va uitati pe Legile 55 si 136, ele sunt legi pentru aceasta pandemie. Bine, 136 se doreste un pic mai acoperitoare, dar sunt date acum, imediat. Nu. Ar trebui sa facem legislatie care sa dureze perioade lungi de timp si pe care sa o putem folosi in siguranta", a mentionat Renate Weber.In opinia sa, numarul de amenzi date in starea de urgenta este foarte mare (310.000), insa raportat la totalul populatiei reprezinta un procent infim, ceea ce arata ca imensa majoritate a oamenilor au respectat regulile."Noi ne-am obisnuit foarte mult in Romania sa punem accentul pe sanctiune, ca si cum respectarea legii ar fi o chestie asa la aprecierea fiecaruia si numai de frica sanctiunii eventual respectam legea. Nu, asta e gresit. Respectarea legii trebuie sa se faca pentru ca trebuie sa avem incredere ca legea e buna, e in folosul nostru si atunci sanctiunea ar trebui sa fie strict o chestiune in extremis. Pe de alta parte, uitati-va si dumneavoastra (...) la sumele - eu nu stiu ce s-a colectat la buget sau nu - dar la sumele date in aplicarea acelor sanctiuni. Totusi se poate justifica in vreun fel faptul ca Romania a avut cel mai mare numar de amenzi? Nu sunt suntem tara din Europa cu populatia cea mai numeroasa. 310.000 de amenzi in cuantum de 120 de milioane de euro. Chestia asta chiar nu ne spune ca ceva nu e in ordine, la un venit lunar stiti si dumneavoastra cat?", a sustinut Avocatul Poporului.Weber a adaugat ca nu este sigura ca exact aceia care nu au respectat legea au fost sanctionati. "Agentii constatatori s-au purtat si ei cat au inteles si cum au inteles sa aplice aceste prevederi. Au dat excesiv, au dat acolo unde nu trebuia. Nu sunt foarte sigura ca exact cei care nu respectau legea au fost sanctionati, ci ma tem ca, asa cum se intampla de foarte multe ori, exact aceia care erau mai amarati au fost si cei care au fost sanctionati", a sustinut ea.