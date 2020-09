Avocatul Poporului: Volumul de activitate pe domeniul Sanatate s-a dublat, daca nu cumva chiar s-a triplat

Precizarile au fost facute in contextul prezentarii Raportului Avocatului Poporului privind respectarea drepturilor omului si masurile exceptionale dispuse in perioada starii de urgenta si a starii de alerta (16 martie - 10 septembrie 2020)."O sa ma refer la cateva dintre actiunile facute in legatura cu diferitele categorii de ministere. Cele mai multe au fost si continua sa fie la noi in institutie ca petitii, ca sesizari din oficiu legate de Sanatate. In aceasta perioada, trebuie sa recunosc ca volumul de activitate al colegilor de la acest domeniu s-a dublat, daca nu cumva chiar s-a triplat", a spus Renate Weber, intr-o conferinta de presa.