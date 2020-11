Fostul sot al lui Renate Weber, condamnat la 2 ani de inchisoare pentru evaziune fiscala

Faptele dateaza de acum 10 ani, dar dosarul a fost trimis in judecata doar in 2018. Initial, barbatul in varsta de 66 de ani a fost achitat de Tribunalul Alba, dar Curtea de Apel a dispus rejudecarea cauzei.In 11 noiembrie 2020, instanta de fond a pronuntat o noua decizie prin care l-a gasit vinovat pe inculpat si l-a condamnat astfel: 6 luni de inchisoare pentru refuzul nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale si bunurile din patrimoniu si la 2 ani de inchisoare pentru evaziune fiscala in forma continuata (6 acte materiale), respectiv "omisiunea, in tot sau in parte, a evidentierii, in actele contabile ori in alte documente legale, a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate".Instanta a contopit pedepsele in cea mai grea, de 2 ani de inchisoare, pe care a suspendat-o conditionat pe o perioada de 4 ani. Lui Gavrilas Weber Daniel i s-a interzis dreptul de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi administrator de firma. De asemenea, s-a admis actiunea civila exercitata de partea civila AJFP Alba Iulia, inculpatul trebuind sa plateasca suma de 668.698 lei cu titlu despagubiri civile, precum si la plata accesoriilor, calculate la data efectuarii platii. Hotararea Tribunalului nu este definitiva si poate fi contestata la Curtea de Apel."(...) mentine masura asiguratorie a sechestrului luata prin Ordonanta procurorului din data de 03.09.2013, asupra bunurilor mobile si imobile apartinand inculpatului, pana la concurenta sumei de 668.698 lei. Dispune comunicarea hotararii la Oficiul Registrului Comertului Alba si la AJFP Alba pentru efectuarea cuvenitelor mentiuni la data ramanerii definitive a acesteia", se mai precizeaza in minuta deciziei Tribunalului Alba.In motivarea actului de sesizare a instantei s-a retinut ca inculpatul, in calitate de administrator imputernicit la societatea Eco Sistem SRL Alba Iulia, a refuzat in mod nejustificat sa puna la dispozitia organelor de urmarire penala evidenta financiar contabila a acestei societati, iar in perioada 13.01.2007 - 18.10.2010 nu a inregistrat in evidenta contabila a societatii un numar de 6 facturi emise catre mai multi beneficiari.Urmare a neinregistrarii acestor facturi in evidentele contabile ale societatii, prejudiciul cauzat statului prin a fost calculat la suma de 668.698 lei, compusa din impozit pe profit de 340.828 lei si TVA de 327.870 lei, potrivit raportului de inspectie fiscala intocmit in februarie 2012.In perioada in care Gavrilas Weber Daniel a savarsit faptele pe care este judecat, acesta nu mai era casatorit cu Renate Weber. Cei doi au divortat cu mai multi ani inainte.