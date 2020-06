Liberalii au depus cererea de revocare a Renatei Weber din functia de Avocat al Poporului: Si-a depasit mandatul constitutional

Ziare.

"Am demarat astazi procedurile de revocare din functia de Avocat al Poporului a doamnei Renate Weber . Primul pas il constituie depunerea cererii de revocare pe care o semneaza liderul de grup al PNL de la Senat si subsemnatul, in calitate de lider de grup de la Camera Deputatilor. Cererea de revocare a fost depusa astazi la Biroul permanent si in principiu are doua capete de acuzare.Primul capat de acuzare este cel referitor la conflictul de interese in care se gaseste doamna Renate Weber - un slujbas al statului si al poporului ar trebui sa fie care actioneaza impotriva poporului si impotriva statului,. Sesizarea are si un caracter juridic destul de pronuntat", a spus Florin Roman, inainte de sedinta BEx a PNL, care are loc la sediul central al partidului.El a aratat ca au fost demarate discutiile cu parlamentarii pentru sprijinirea acestui demers."Am observat ca PSD sau o parte din PSD face scut in jurul doamnei Weber. Eu cred ca acea parte din PSD care face scut in jurul doamnei Renate Weber va trebui sa explice in zilele urmatoare, mai ales ca se apropie doua campanii electorale, cea de la locale si cea de la parlamentare, cum se face ca 5 milioane de romani care au muncit 30-40 de ani si primesc o pensie pe contributivitate nu sunt discriminati, iar specialii doamnei Renate Weber si ai PSD sunt bine mersi si nu are nimeni voie sa-i deranjeze nici macar cu o singura floare. (...) Eu va spun ca si de la PSD nu e toata lumea lamurita ca trebuie sa faca scut doamnei Renate Weber", a adaugat Florin Roman.Liberalul a sustinut ca Renate Weber a incalcat articolul 72 din Constitutie, referitor la conflictul de interese."Va solicitam sa procedati la sesizarea comisiilor juridice ale Camerei Deputatilor si Senatului pentru audierea doamnei Renate Weber, Avocat al Poporului, in vederea intocmirii unui raport prin care sa se propuna Camerei Deputatilor si Senatului intrunite in sedinta comuna, demiterea acesteia din functia de demnitate publica in care a fost numit", se arata in solicitarea depusa de liberali.