Un nou impas in coalitie. Partidele nu reusesc sa ajunga la un consens in privinta noului Avocat al Poporului. Numele vehiculate

Cine ar putea fi noul Avocat al Poporului

Desi procedura de revocare a actulului Avocat al Poporului merge inainte in Parlament, PNL si UDMR, cele doua partide care isi disputa aceasta pozitie, au mari probleme in a ajunge la un conses. Amintim ca raportul de activitate al Avocatului Poporului a fost respins miercuri de Comisiile juridice din Camera Deputatilor si Senat , care au propus plenului reunit al Parlamentului revocarea din functie a lui Renate Weber.Potrivit procedurii, dupa respingerea in Comisii a raportului de activitate, se va merge in plen pentru un vot final, acolo unde partidele aflate la guvernare formeaza o majoritate lejera.Atat in PNL, cat si in UDMR, au inceput sa circule in aceste zile mai multe nume care ar putea sa o inlocuiasca pe Renate Weber. Daca UDMR "se mai gandeste", PNL exclude varianta ca viitorul Avocat al Poporului sa vina din zona politica, asa cum s-a procedat in guvernul anterior, au explicat surse liberale pentruPartidul condus de Kelemen Hunor are deja doua propuneri, in persoana lui Peter Eckstein-Kovacs, sustinut doar de o parte dintre UDMR-isti, si Gyula Fabian, fostul Decan al Facultatii de Drept de la Universitatea Bucuresti, care ar fi sustinut de o parte dintre liberali, dar nu are si sustinerea USR Peter Eckstein-Kovacs, intre 2004-2008 a fost presedintele Comisiei Juridice a Senatului Romaniei, apoi a demisionat din functie pe 4 martie 2008 in semn de protest fata de respingerea ordonantei privind functionarea Agentiei Nationale de Integritate in forma initiala. In data de 23 iunie 2018 a demisionat si din UDMR.De cealalta parte, Gyula este acuzat in presa locala ca este "amic" al unor diverse organizatii extremiste maghiare, dupa ce, in 2007, acesta a intrat in atentia Consiliului Superior al Magistraturii. Fostul procuror participase la conferinta "Ungaria si Ardealul: doua tari - o singura natiune in Uniunea Europeana", pregatita de una dintre cele mai active organizatii neoiredentiste maghiare - "Tinerii Marhiari din Ardeal", potrivit ziarulfaclia.ro Si partidul condus de Ludovic Orban si-ar dori sa propuna viitorul Avocat al Poporului, motiv pentru care au venit cu o nominalizare, in persoana lui Flavius Baias, fostul Decan al Facultatii de Drept de la Universitatea Bucuresti, insa propunerea liberalilor nu beneficiza de prea mare sustinere in coalitia de guvernare.Amintim ca demersurile de revocare a lui Renate Weber din functia de Avocat al Poporului au inceput in luna februarie. In replica, Weber declara la jumatatea lunii martie ca institutia pe care o reprezinta "nu este un apendice al Guvernului" si ca nu trebuie sa "mangaie pe crestet" Executivul. Mai mult, aceasta a precizat ca nu are motive sa demisioneze din functie.Facem precizarea ca Avocatul Poporului este numit pe o durata de 5 ani de Camera Deputatilor si de Senat, in sedinta comuna, iar mandatul acestuia poate fi reinnoit o singura data.Mandatul Avocatului Poporului inceteaza inainte de termen in caz de demisie , revocare din functie, incompatibilitate cu alte functii publice sau private, imposibilitate de a-si indeplini atributiile mai mult de 90 de zile, constatata prin examen medical de specialitate, ori in caz de deces.Revocarea din functie a Avocatului Poporului, ca urmare a incalcarii Constitutiei si a legilor, se face de Camera Deputatilor si de Senat, in sedinta comuna, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor prezenti, la propunerea birourilor permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului, pe baza raportului comun al comisiilor juridice ale celor doua Camere ale Parlamentului.