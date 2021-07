Judecatoarele CCR Simina Tanasescu si Livia Stanciu critica faptul ca decizia Curtii a inclus si repunerea in functie a Renatei Weber

Acestea considera ca in hotararea Legislativului trebuia precizata si clar identificata fiecare fapta ori omisiune imputata Avocatului Poporului, precum si atributia corespunzatoare ce nu a fost realizata sau a fost realizata defectuos ori abuziv.De asemenea, cele doua judecatoare nu sunt de acord cu faptul ca decizia Curtii a inclus si prevederea expresa referitoare la reintoarcerea Renatei Weber pe postul detinut. "Atunci cand este investita cu verificarea constitutionalitatii unor hotarari parlamentare cu caracter individual, Curtea Constitutionala nu este instanta judiciara de contencios administrativ pentru a putea dispune repunerea in situatia anterioara a persoanelor vizate de actul individual invalidat", argumenteaza cele doua judecatoare CCR."Consideram ca in Hotararea Parlamentului nr.36/2021 trebuia precizata si clar identificata fiecare fapta ori omisiune imputata Avocatului Poporului, precum si atributia corespunzatoare ce nu a fost realizata sau a fost realizata defectuos ori abuziv, inclusiv prin mentionarea normelor juridice astfel incalcate", afirma cele doua judecatoare in opinia concurenta la decizia Curtii Constitutionale privind Hotararea Parlamentului prin care Renate Weber a fost revocata din functia de Avocat al Poporului.Curtea a concluzionat in sensul ca Avocatul Poporului raspunde numai in fata Parlamentului, activitatea sa fiind supusa controlului parlamentar.Ca urmare, Parlamentul este singura autoritate in masura sa aprecieze daca activitatea desfasurata de Avocatul Poporului, in calitatea sa de conducator al institutiei, s-a realizat in limitele stabilite de Constitutie si lege sau, dimpotriva, cu incalcarea acestora si, in consecinta, printr-o evaluare obiectiva in cadrul cailor si procedurilor exclusiv parlamentare, sa dispuna masurile legale.Pe cale de consecinta, Avocatul Poporului este supus controlului parlamentar, dar acest control parlamentar, ce poate fi concretizat inclusiv in evaluarea Avocatului Poporului in vederea revocarii sale, trebuie sa se desfasoare printr-o evaluare obiectiva si in conformitate cu Constitutia, regulamentele parlamentare si legile incidente in materie, considera cele doua judecatoare.In opinia lor, prin urmare, pentru revocarea Avocatului Poporului nu este suficienta respingerea rapoartelor anuale, ci trebuie respectate prevederile art.9 din Legea nr.35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, respectiv "trebuie identificate fapte concrete sau omisiuni evidente in exercitarea atributiilor sale, prin care Avocatul Poporului a incalcat norme explicit identificate din Constitutie ori din legea sa de organizare si functionare sau care s-au concretizat intr-o deturnare abuziva a Avocatului Poporului de la rolul sau constitutional"."Mai precis, revocarea Avocatului Poporului nu poate avea loc pentru realizarea atributiilor sale, ci pentru nerealizarea atributiilor sale ori pentru realizarea defectuoasa a acestora sau pentru exces de putere", explica Simina Tanasescu si Livia Stanciu in opinia concurenta."De aceea, consideram ca in Hotararea Parlamentului nr.36/2021 trebuia precizata si clar identificata fiecare fapta ori omisiune imputata Avocatului Poporului, precum si atributia corespunzatoare ce nu a fost realizata sau a fost realizata defectuos ori abuziv, inclusiv prin mentionarea normelor juridice astfel incalcate. Acest lucru a fost respectat doar in privinta netransmiterii raportului special privind problemele de sistem constatate in cazul crimelor de la Caracal, prin evocarea art.15 alin.(2) din Legea nr.35/1997, dar lipseste in privinta tuturor celorlalte fapte enumerate in instrumentul de prezentare si motivare a Hotararii Parlamentului nr.36/2021.In atare conditii Hotararea Parlamentului nr.36/2021 este neconstitutionala pentru ca a fost adoptata fara respectarea conditiilor de fond referitoare la revocarea Avocatului Poporului, asa cum sunt acestea stabilite in prezent de art.9 din Legea nr.35/1997, ceea ce poate conduce la concluzia unei manifestari arbitrare a Parlamentului, cu incalcarea exigentelor statului de drept prevazute de art.1 alin.(3) din Constitutie si principiului legalitatii si suprematiei Constitutiei prevazut de art.1 alin.(5) din Constitutie. Exigentele de natura procedurala mentionate de art.9 alin.(2) din Legea nr.35/1997 au fost insa respectate", afirma ele.De asemenea, ele considera si ca, atunci cand este investita cu verificarea constitutionalitatii unor hotarari parlamentare cu caracter individual, Curtea Constitutionala nu este instanta judiciara de contencios administrativ pentru a putea dispune repunerea in situatia anterioara a persoanelor vizate de actul individual invalidat."De asemenea, neaflandu-ne nici in prezenta unui conflict juridic de natura constitutionala, credem ca jurisdictia constitutionala nu poate preciza autoritatilor publice conduita de urmat si nu poate dispune cu privire la reluarea sau nu a mandatului de Avocat al Poporului de catre doamna Renate Weber", precizeaza cele doua judecatoare.Ele conchid ca sesizarea de neconstitutionalitate formulata de grupul parlamentar al Partidului Social Democrat din Camera Deputatilor si Senat trebuia admisa, cu consecinta constatarii neconstitutionalitatii Hotararii Parlamentului Romaniei nr.36/2021.