Renate Weber: "Am cerut redeschiderea spitalelor in general, pentru ca, din toate datele care ne reveneau din teritoriu, rezulta ca situatia era dramatica"

"Noi am cerut redeschiderea spitalelor in general pentru ca din toate datele care ne reveneau din teritoriu, rezulta ca situatia era dramatica peste tot. Pe 10 aprilie, i-am trimis prima solicitare domnului ministru (Nelu Tataru), plecand de la ordinele acelea care au fost date si care vorbeau doar despre urgente si l-am rugat sa revina asupra ordinului respectiv, sa permita managerilor, sefilor de sectie si celor care efectueaza garzi in spitale sa nu refuze a oferi tratament pacientilor care vin pe motiv ca nu exista confirmarea sau infirmarea ca sunt pozitivi sau negativi si sa se asigure ca toate unitatile au dotarea necesara pentru protectia personalului medical.Am revenit la finalul lunii mai, pe 29 mai, cu o alta adresa, iar pe 5 iunie, vazand ca n-am primit nimic, au emis o recomandare, pentru ca acesta este maximul ce institutia noastra sa faca si l-am rugat pe ministrul Sanatatii sa ia masuri pentru a impiedica pe viitor situatiile in care oamenii efectiv nu au primit asistenta medicala, unii si-au pierdut si viata, si sa emita in regim de urgenta o circulare catre toate spitalele suport Covid, ca sa reia internarile si activitatea din ambulatoriu.", a declarat Renate Weber, miercuri seara.Avocatul Poporului a vorbit despre "un drept fundamental" la sanatate. "Am primit un raspus foarte vag din partea unui secretar de stat, nu a ministrului Tataru personal. Situatia a ramas aceeasi, in continuare, oamenii nu au fost primiti in spitale. In orasele mici, unde exista doar un spital mare, care este principal, acela a fost transformat in spital Covid, iar bolnavii erau mutati in alte judete ca sa primeasca o asistenta medicala cat de cat corespunzatoare. Vorbim de un drept fundamental, dreptul la sanatate si dreptul de a primi servicii medicale din serviciul public, asa spune Constitutia Romaniei", a mai afirmat Renate Weber.