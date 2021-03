Renate Weber: "Avocatul Poporului nu este un apendice al Guvernului. Nu vad care ar fi motivele sa imi dau demisia"

"Institutia asta nu poate sa fie - si asta ar fi bine lumea sa inteleaga - nu poate sa fie un apendice al Guvernului. Ea nu este o institutie care sa mangaie pe crestet Guvernul, ca nu asta-i rostul ei. Cand ai un mandat constitutional sa aperi drepturile si libertatile, prima intrebare trebuie sa fie: Dar cine poate sa afecteze drepturile si libertatile? Pai intotdeauna guvernul, administratia centrala, administratia locala", a afirmat Renate Weber duminica seara, la Antena 3."Sincera sa fiu, nu vad care ar fi motivele sa imi dau demisia. Mie mi se pare ca ceea ce noi am facut institutional in acest an de zile - e un an si jumatate de cand am venit eu - sunt lucruri care erau pentru respectarea Constitutiei si a drepturilor constitutionale", a mai afirmat ea.In ceea ce priveste raportul Avocatului Poporului, nu este supus admiterii sau respingerii de catre Parlament."Doar se prezinta (raportul de activitate - n.r.) Noi l-am trimis in fiecare an la termen. Uitati-va la cate alte institutii, din alea asa, cu bugete foarte mari, de cand nu si-au mai prezentat rapoartele de activitate. Uitati-va asa si pe la SRI... Noi ne-am facut, asa cum este si firesc, asa spune legea, sa-l prezentam, l-am trimis catre Parlament si, ca sa fiu foarte sincera, eu vad si partea plina a paharului, macar de data aceasta cineva va rasfoi raportul", a adaugat Weber.Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PNL Ludovic Orban , a declarat marti ca a fost prelungit termenul de finalizare a raportului in comisiile juridice cu privire la revocarea din functie a Avocatului Poporului, Renate Weber. Demersurile de revocare a acesteia au inceput in luna februarie.