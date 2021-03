Avocatul Poporului, despre scandalul de la ATI Sibiu: "Avem prevederi unitare doar pentru imobilizarea pacientilor cu boli psihice"

"Ce este contentionarea? Este pur si simplu imobilizarea unei persoane, de cele mai multe ori prin legarea mainilor si, cateodata, si a picioarelor. In legislatia noastra, trebuie sa intelegem, lucrul acesta este bine precizat, bine legiferat numai pentru bolnavii psihic.Pentru oamenii care sunt in spital pentru alte afectiuni, unii se afla la terapie intensiva, nu avem o reglementare la nivel national, unitar.Este foarte important si Avocatul Poporului a sesizat asta din 2015, in 2015 era un caz care s-a petrecut la Constanta, cineva decedase intr-o unitate de terapie intensiva si s-a facut o recomandare pentru o astfel de reglementare. Nu s-a intamplat nimic. In 2019 iarasi a fost o ancheta pe care a facut-o institutia. Acum, am luat din nou toata legislatia si am vazut ca nu exista ceva unitar.Eu nu spun ca spitalele nu au ele niste proceduri. Probabil ca au. Insa lumea trebuie sa inteleaga urmatorul lucru: ca aceasta contentionare nu e vorba doar de libertatea ta de miscare, sigur este si aceea, dar poate sa fie vorba si de atingerea dreptului de demnitate, poate sa fie vorba de rele tratamente, nu stim. De aceea trebuie o reglementare unitara: cine poate sa dispuna contentionarea, pentru ce perioada de timp, din cand in cand verifici, dispozitivele cu care se face aceasta imobilizare trebuie sa fie cele care sunt acceptate si care nu pot sa raneasca.Deci sunt foarte multe aspecte care trebuie neaparat sa aiba o reglementare unitara", a declarat Renate Weber duminica seara, la Antena 3.Aceasta a declarat ca are convingerea ca sunt cazuri in care "este nevoie" de imobilizarea unor bolnavi, insa a subliniat nevoia unei reglementari nationale in aceasta privinta.Intrebata daca Avocatul Poporului a decis sa verifice cazurile de contentionare semnalate in spitalele de la Sibiu, Targu Mures sau Arad, Renate Weber a raspuns ca, din cauza pandemiei, angajatii institutiei Avocatului Poporului nu pot merge in spitale penrru a verifica aceste situatii.Avocatul Poporului a solicitat joi ministrului Sanatatii un punct de vedere referitor la necesitatea reglementarii la nivel national a contentionarii pacientilor care sunt internati in alte sectii decat cele de psihiatrie. Institutia cere ca Ministerul sa precizeze criteriile in baza carora se poate dispune contentionarea, durata maxima a acesteia, dispozitivele care pot fi utilizate, intervalul de timp la care trebuie sa se verifice starea pacientului contentionat si conduita obligatorie a personalului medical.Medicul Mihai Sava, seful Sectiei de ATI a Spitalului Judetean Sibiu, a explicat pentru News.ro cand si in ce conditii medicii recurg la legarea de pat sau contentia mecanica a pacientilor cu COVID 19 in sectia de ATI a unitatii medicale. Specialistul a explicat ca procedura este veche in lumea medicala si este folosita pentru ca pacientii agitati sa nu-si faca rau singuri. Medicul a mai spus si ca va colabora cu autoritatile in ancheta legata de posibile nereguli in sectia de ATI, declansata dupa relatarile aparute in presa referitoare la modul in care sunt tratati pacientii cu COVID, insa ar vrea ca si persoana care a facut afirmatiile afensatoare in presa sa fie investigata."Pacientii din terapie intensiva, foarte multi dintre ei, chiar daca nu au patologie psihiatrica, sunt foarte agitati si din cauza asta trebuie sedati. La multi dintre ei, pana isi face efectul medicatia sedativa, trebuie legati de paturi pentru ca se autolezeaza.Isi smulg cateterele, isi smulg toate sondele pe care le avem noi acolo, inclusiv pot sa cada din pat, sa se loveasca si sa avem probleme cerebrale, din cauza aceasta sunt legati de pat, pana isi face efectul medicatia sedativa. Exista si pacienti la care nu putem sa mai crestem doza de medicatie sedativa din cauza faptului ca ar avea efecte adverse, in principal depresie respiratorie, este foarte importanta, acesti pacienti cu COVID sunt foarte sensibili la depresia respiratorie.De multe ori folosim combinat si contentia mecanica, adica legarea de pat, care exista ca procedura in toate spitalele din lume, in toate sectiile de terapie intensiva, sunt carti si capitole din carti dedicate contentiei, fie ca este mecanica, fie ca este chimica, medicamentoasa, cum se spune. Se poate face contentia mecanica si la pacientii care sunt comatosi de exemplu, dar care mai au miscari involuntare, si astfel isi pot face singuri rau. In toate spitalele din lumea aceasta sunt contentionati mecanic, nu toti, dar exista aceasta procedura", a precizat medicul pentru News.ro.Dr. Mihai Sava a descris curelele cu care sunt legati pacientii ca fiind ate, dintr-un material moale, leziunile nu sunt neaparat din cauza curelelor."Exista niste curele care, chiar daca nu sunt de piele, sunt dintr-un material rezistent dar in acelasi timp moale, si care sunt destul de late astfel incat sa nu produca leziuni la nivelul tegumentului, deci nu sunt folosite sfori sau tifon, sunt practic niste dispozitive, niste curele care exista pe piata materialelor medicale din Romania si din lume, deci sunt pentru uz medical, nu sunt pentru altceva comercializate.Leziunie tegumentare la pacientii din terapie intensiva care sunt cu probleme metabolice, cu tulburari de nutritie, cu hipoalbuminemie, deci, repet leziunile tegumentare la pacientii din terapie intensiva nu sunt o raritate, si acestea pot sa apara din mai multe motive, in mai multe situatii, si nu trebuie sa fie legate neaparat de contentia mecanica", a subliniat medicul Mihai Sava, referindu-se la imaginile aparute in presa, in care pacientii internati la ATI la Spitalul Judetean Sibiu au rani la maini.