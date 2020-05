Renate Weber nu are de gand sa atace acum la CCR noua lege privind starea de alerta

Ziare.

Weber a precizat ca a urmarit dezbaterile din Parlament si s-a declarat multumita ca amendamentul care ar fi permis intrarea in vigoare imediata a legii - ceea ce ar fi fost neconstitutional - a fost eliminat."A fost o zi de foc si de teama si pentru noi, pentru ca am urmarit dezbaterile din Parlament si intr-adevar ar fi fost ingrozitor daca ar fi trecut acel amendament prin care s-ar fi incalcat Constitutia Romaniei, articolul 78.Eu ma gandesc ca, daca Parlamentul ar fi trecut, presedintele ar fi sesizat Curtea Constitutionala", a declarat, miercuri seara, la TVR, Renate Weber, referindu-se la amendamentul care ar fi permis intrarea imediata in vigoare a legii, desi Constitutia prevede 3 zile de la publicarea in Monitorul Oficial.Weber considera ca "cea mai acoperitoare formula legala si constitutionala este ca presedintele sa mai prelungeasca starea de urgenta pentru cateva zile"."Nu stiu daca pentru trei zile, pentru o saptamana, in functie de ceea ce e mai spun specialistii in epidemiologie", a mai declarat Renate Weber.Intrebata daca va ataca la CCR legea privind starea de alerta, Renate Weber a spus: "Cu siguranta nu vom ataca aceasta lege in aceste doua zile, pana cand presedintele are posibilitatea sa promulge legea. Categoric, nu. Dupa aceea, ne vom uita atent pe ea, sa vedem despre ce este vorba, poate ca sunt alte chestiuni care sunt neconstitutionale, dar este o chestiune de durata, nu este o chestiune acum inainte de promulgarea legii". Camera Deputatilor a adoptat, miercuri seara, in calitate de for decizional, legea privind starea de alerta , fiind eliminat amendamentul propus de PNL care prevedea intrarea imediata in vigoare a legii.