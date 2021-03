Renate Weber nu intelege de ce se doreste revocarea ei: "A deranjat solicitarea privind oprirea taierilor din paduri"

Renate Weber a vorbit, miercuri, la TVR, despre care ar fi cele doua motive pentru care se doreste schimbarea sa din functie:"Motivele care au deranjat si au produs, cred, niste pagube, sau ar putea sa produca niste pagube, au fost doua, in opinia mea. Prima, cea mai important cred, a fost in momentul in care in seara in care a fost sedinta de Guvern cu 25 de Ordonante de Urgenta, una din acele ordonante (...) se referea la accesul spitalelor private la banul public, dar in concurenta neloiala cu sistemul public de sanatate. In sistemul public tu ai niste obligatii: achizitiile publice se fac intr-un anume fel, spitalele private ar fi avut acces numai si numai din pixul ministrului.Pe urma, pentru ca eu am iesit si inainte de ordonanta si am spus, au modificat, nu au mai spus din pixul ministrului, a fost Hotarare de Guvern. Dar iarasi, fara justificari fara nimic. Mai mult, tot prin acea OUG se dadea acces spitalelor private la sistemul de urgenta. Spunea la data aceea doamna Turcan omul sa urmeze banii si sa se duca unde vrea el. Dar nu e chiar asa pentru ca sistemul de urgenta este gandit intr-un anume fel, nu poti sa intervii cum vrei, cand vrei, cu salvarile. Care a fost atunci grija mea cea mare, ca nu accesul spitalelor private la banul public era o problema, nu, cu faptul ca asa cu era gandita ordonanta ar fi contribuit la decaderea sistemului public. Or noi avem in Constitutie un articol, la care nu se uit- nimeni niciodata, care spune ca oamenii din aceasta tara au dreptul la servicii de sanatate din sistemul public. Pai atunci hai sa investim in sistemul public, sa-l facem performant si nu s-l subminam".Ea a precizat ca a discutat "cu cineva din PNL " dupa ce a trimis la CCR documentele prin care a atacat decizia Guvernului, ea precizand ca "a fost singura data cand am primit un telefon".Al doilea motiv "care iarasi a deranjat" si pentru care se doreste schimbarea sa din functie este, dupa parerea lui Renate Weber, legat de solicitarea pe care a facut-o privind oprirea taierilor din paduri."Departe de mine gandul sa nu las oamenii din aceasta tara sa lucreze in aceasta industrie, numai ca, haideti sa ne intelegem, furtul este probabil de 10 ori mai mare. Ariile protejate in Romania sunt numai pe hartie, de aia si ave procedura de infringement de la Comisia Europeana. Ei, in momentul in care a facut aceasta solicitare a fost un moment in care au inceput sa sune telefoanele nu la mine, ci la colegii mei sa le explice ca nu e adevarat, ca gresim. Oameni din industrie sau in legatura cu industria si i acelasi timp am vazut niste comunicate de o virulenta la adresa mea care era total nejustificata. Si atunci eu cred ca astea au fost, de fapt, motivele ", a adaugat Weber.Renate Weber a afirmat ca nu cunoaste "explicatiile oficiale" pentru care se doreste revocarea sa.Ea a amintit ca in anul 2012 Parlamentul a revocat Avocatul Poporului, decizie in legatura cu care Comisia de la Venetia a luat atitudine."Eu, personal, nu am fost oficial atentionata, sau informata ca exista in curs procedura de revocare. Eu nu stiu care sunt de exemplu, motivele oficiale, cele depuse la Parlament nu mi-au fost comunicate", a adaugat Renate Weber.