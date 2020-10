Deputatul Roman (PNL): Imediat ce vom avea majoritate, o vom demite pe Renate Weber; nu e Avocatul Poporului, ci al PSD

"Ne-am obisnuit ca in ultima vreme majoritatea PSD sa vina cu tot soiul de propuneri care de care mai populiste, fara sa sustina si sursa de finantare. Din pacate, axa raului formata din PSD si Curtea Constitutionala a lui Dorneanu si Renate Weber continua sa faca rau Romaniei. Noi speram ca nu pentru mult timp. Sper ca in doua luni romanii vor face ceea ce trebuie si vor da un vot impotriva acestei axe a raului.Le promitem romanilor ca imediat ce vom avea majoritate o vom demite si pe Renate Weber, care nu este Avocatul Poporului, ci este avocatul PSD. Va promitem ca va trebui sa incepem si o reforma profunda constitutionala, astfel incat Curtea Constitutionala sa fie a Romaniei si nu a domnului Dorneanu", a spus Roman, in plenul Camerei Deputatilor.Aceasta declaratie a fost facuta in timpul dezbaterii proiectului de lege privind acordarea unui stimulent cadrelor didactice, in cuantum de 2.000 de lei lunar, pe durata starii de alerta si a starii de urgenta, pentru implicarea si expunerea in fata riscului raspandirii coronavirusului, proiect initiat de PSD si adoptat de Senat.