Spor "de praf" de 2.500 de lei/lunar la Avocatul Poporului. Deputat liberal: "Cu astfel de sporuri PSD si-a cumparat linistea"

"Sunt liberal si va spun: ceva nu este in regula cu atatea sporuri!2500 de lei este sporul de praf si conditii vatamatoare pe care il primeste lunar un director din institutia "Avocatului Poporului" (da, institutia aceea care in ultimii ani a dovedit ca ar trebui sa se numeasca Avocatul Coruptilor si al carei singur scop recent pare sa fi fost, eliberarea lui Liviu Dragnea din puscarie si desfiintarea DNA ). 2500 de lei! Adica un salariu minim pe economie. Sau putin peste 10 alocatii majorate. Sau aproape doua pensii medii. Si asta pentru ca sta, aparent, in praf. Ca de lucrat in conditii vatamatoare, ma indoiesc sincer ca o face.Este unul din multele sporuri, platite din bani publici luati de la investitii in infrastructura, in sanatate, in educatie si in alte domenii vitale, cu care PSD si-a cumparat linistea si si-a imbuibat camarila de partid.Si in mediul privat se lucreaza cu calculatorul, dar de spor pentru ca isi obosesc ochii nici nu poate fi vorba. Si nici de spor de stres. Si nici de spor de mediu toxic. Si nici de multe astfel de sporuri, care mai de care mai jignitoare la adresa bunului simt si mai agresive cu banul public. Ban pe care il varsa la buget, luna de luna, cei care lucreaza in mediul privat; de cele mai multe ori in stres, in mediu toxic sau in fata unui calculator. Fara sa primeasca niciun spor, evident!Cred ca trebuie sa taiem raul din radacina si sa punem stop capusarii bugetului de stat prin astfel de practici PSD-iste", a scris Cristian Bacanu pe pagina lui de Facebook Postarea acestuia vine in contextul in care marti, 16 februarie, sedinta Birourilor permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului , cu participarea liderilor grupurilor parlamentare, are loc astazi, pe ordinea de zi fiind cererea de revocare a Avocatului Poporului si rapoartele de activitate ale Televiziunii Romane si Radioului Public.Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban , a anuntat, luni, ca cererea de revocare a Avocatului Poporului si respingerea rapoartelor de activitate a Televiziunii Romane si Radioului Public se afla pe ordinea de zi a sedintei, dar si alte subiecte."Exista mai multe proiecte legislative privitoare la modificarea legii privind statutul deputatilor si senatorilor, depuse de PNL si USR , am inteles ca exista si o propunere din partea opozitiei privitoare la desfiintarea pensiilor speciale pentru parlamentari.O sa fie puncte de introdus pe ordinea de zi si ar fi trebuit sa fie rezolvate inca din legislatura trecuta", a declarat Ludovic Orban Ministrul Muncii, Raluca Turcan , a declarat, luni seara, ca nu sustine "o abordare heirupista" a sporurilor din sistemul public de salarizare, deoarece unele categorii de persoane muncesc foarte mult, iar plata in plus se justifica. Acolo unde, insa, vor fi descoperite "sporuri anapoda", Turcan crede ca trebuie eliminate, dand exemplul sporului de calculator si celui de confidentialitate.