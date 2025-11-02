Salariile incredibile de la Avocatul Poporului: inclusiv șoferul ia spor pentru condiții grele de muncă. Cât câștigă Renate Weber, șefa cu mandatul expirat

Autor: Monica Vasilescu
Duminica, 02 Noiembrie 2025, ora 03:04
442 citiri
Salariile incredibile de la Avocatul Poporului: inclusiv șoferul ia spor pentru condiții grele de muncă. Cât câștigă Renate Weber, șefa cu mandatul expirat
Renate Weber, Avocatul Poporului FOTO /Hepta

De peste 30 de ani, instituțiile publice din România au devenit, adesea, centre de recompensare pentru persoane fidele partidelor politice. Funcțiile de conducere nu sunt întotdeauna ocupate prin concursuri meritocratice, ci de cei care au carnet de partid, care beneficiază de salarii mari, sporuri și, în unele cazuri, chiar mese subvenționate de stat.

O analiză Ziare.com arată situația veniturilor la Avocatul Poporului, instituție care, teoretic, ar trebui să protejeze drepturile cetățenilor și să funcționeze independent de putere. Potrivit datelor publicate pe 30 septembrie 2025, angajații acestei instituții au salarii consistente, spor pentru condiții grele de muncă, indemnizație de hrană și vouchere de vacanță.

Din 1 iulie 2025, Guvernul a plafonat la 300 lei brut lunar sporurile pentru „condiții grele de muncă”. La Avocatul Poporului, acest plafon este acordat aproape tuturor angajaților eligibili, deși aceștia lucrează în condiții administrative standard, fără riscuri sau expunere la factori nocivi.

Renate Weber – Avocatul Poporului cu mandat expirat

Renate Weber conduce în continuare instituția, deși mandatul ei a expirat pe 26 iunie 2024. Susținută de majoritatea PSD-PNL, Weber încasează lunar 21.840 lei, în timp ce instituția a fost criticată pentru pasivitate în fața abuzurilor.

Indemnizațiile pentru funcțiile de demnitate publică sunt:

• Avocatul Poporului: 21.840 lei

• Adjuncții Avocatului Poporului: 16.640 lei

Veniturile angajaților din funcțiile de conducere și execuție din cadrul Avocatului Poporului

• Șef serviciu are un salariu de bază de 14.389 lei, un spor pentru condiții de muncă de 300 lei și nu beneficiază de indemnizație de hrană.

• Șef birou are un salariu de bază de 12.068 lei, spor pentru condiții de muncă de 300 lei și o indemnizație de hrană de 347 lei.

• Auditor are un salariu de bază de 11.270 lei, spor pentru condiții de muncă de 300 lei și o indemnizație de hrană de 347 lei.

• Consilier are un salariu de bază cuprins între 9.355 și 10.835 lei, spor pentru condiții de muncă de 300 lei și indemnizație de hrană de 347 lei.

• Expert are un salariu de bază între 8.645 și 9.537 lei, spor pentru condiții de muncă de 300 lei și indemnizație de hrană de 347 lei.

• Referent cu studii superioare de scurtă durată (SSD) are un salariu de bază de 7.014 lei, spor pentru condiții de muncă de 300 lei și indemnizație de hrană de 347 lei.

• Referent cu studii medii (M) are un salariu de bază de 6.504 lei, spor pentru condiții de muncă de 300 lei și indemnizație de hrană de 347 lei.

• Șofer are un salariu de bază între 6.034 și 6.340 lei, spor pentru condiții de muncă de 300 lei și indemnizație de hrană de 347 lei.

FCSB, lovitură de 6 milioane de euro: ”Gata, tată, bănuțul e în cont la Gigi Becali!”
FCSB, lovitură de 6 milioane de euro: ”Gata, tată, bănuțul e în cont la Gigi Becali!”
Gigi Becali, patronul echipei FCSB, a declarat că a primit de la clubul Al Gharafa din Qatar suma de bani pentru transferul internaționalului român Florinel Coman. Florinel Coman a plecat de...
Calificare în finală pentru jucătoarea din România. Câți bani a câștigat
Calificare în finală pentru jucătoarea din România. Câți bani a câștigat
Perechea Monica Niculescu/Storm Hunter (România/Australia), cap de serie numărul 1, s-a calificat, sâmbătă, în finala probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 250 Chennai Open....
#Renate Weber, #Avocatul Poporului, #salarii bugetari, #bani, #spor conditii munca , #stiri Renate Weber
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Un celebru medium britanic dezvaluie ce ne asteapta in viata de apoi si cum sa ne protejam de spiritele malefice de Halloween: "Nu e vorba de credinta, ci de incredere"
DigiSport.ro
Clipe "de cosmar" pentru Maria Iordanescu pe strazile din Roma: "Am fost urmariti. Erau doi barbati"
DigiSport.ro
Ar fi lovitura carierei: Edi Iordanescu are oferta pe masa, la o zi de la plecarea de la Legia!

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Salariile incredibile de la Avocatul Poporului: inclusiv șoferul ia spor pentru condiții grele de muncă. Cât câștigă Renate Weber, șefa cu mandatul expirat
  2. Social-democratul care nu-l atacă pe Bolojan, ba chiar îl laudă după ce a amânat majorarea salariului mimim. "O măsurã înţeleaptă"
  3. Becali face praf candidatura Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei. "Urmărește interesele unui trust de presă, dar pe bucureșteni nu are cum să-i păcălească"
  4. Anca Alexandrescu, susținută de AUR și PNȚCD în cursa pentru Primăria Capitalei. "Vreau să pun Bucureștiul pe primul loc" VIDEO
  5. Simion a anunțat că de duminică, pentru a se preveni un asasinat, va avea asigurată protecție de la SPP. "Ghinion, cum ar spune unii"
  6. CTP, atacat dur în scandalul salariului Oanei Gheorghiu. Daniel Zamfir (PSD): "A venit momentul ca otrava societății sǎ mǎ jignească și pe mine"
  7. Bolojan, tras de mânecă de PSD Iași. Filiala PNL locală, acuzată că protejează personaje care au probleme penale. Replica dură a liberalilor ieșeni
  8. Ciprian Ciucu iese la atac după apariția zvonului că se retrage din cursa pentru Capitală și amenință cu dezvăluiri. "Voi expune strategia lor"
  9. Poliția răspunde după ce George Simion s-a plâns că amenințările cu moartea la adresa sa sunt ignorate: „Sunt derulate verificările procedurale”
  10. Aroganță de beizadea. Cum se laudă fiul Laurei Vicol: "Eu port geci de 5.000 de euro, voi nu. Trimiteți-vă părinții la munca, de ce nu faceți și voi asta?" VIDEO