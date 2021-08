Averea fabuloasă a Renatei Weber. Avocatul Poporului declară oficial o donație de 100.000 de euro către fiica sa

Revocarea eșuată a Renatei Weber

Renate Weber, cea pe care coaliția de guvernare a eșuat în a o demite în luna iunie, deține un apartament în București, și o treime dintr-un alt apartament trecut pe numele mamei sale, precum și un autovehicul Audi Q3. În martie anul trecut, Weber a făcut „manual” o donație de 100.000 de euro, fără să fie trecut către cine. Cu toate astea, dintr-o declarație de avere mai veche, reiese că donația a fost către fiica sa, Manuela. Totodată, Avocatul Poporului deține mai multe conturi ce însumează peste 110.000 de euro.La capitolul venituri, Renate Weber depășește mulți demnitari români. Astfel, Avocatul Poporului a primit în 2020 o indemnizație totală de 153.000 de lei, adică un venit lunar de aproximativ 12.500 de lei, la care se adaugă și indemnizația tranzitorie de la Parlamentul European, în valoare de 23.700 de euro/an pentru perioada ianuarie - iunie 2020. Averea lui Renate Weber mai e suplimentată și de pensia specială de fost europarlamentar , care îi aduce 18.000 de euro pe an.Veniturile lui Weber nu se opresc aici, iar in 2020 aceasta a încasat aproximativ 39.000 de lei de la Casa de Asigurări a Avocaților. Astfel, media totală a tuturor surselor de venit a Avocatului Poporului din 2020 a fost de 32.700 de lei pe lună, adică aproximativ 6.600 de euro.Deși în declarația de avere apare clar că primește o pensie specială, în timpul audierilor din primăvară atunci când coaliția de guvernare a încercat să o înlocuiască din funcție, Renate Weber afirma în fața parlamentarilor că nu primește vreo pensie specială.„Eu, Renate Weber, nu am contribuit la sistemul de pensii de stat public din România. Eu am fost toată viaţa avocat, am plătit numai la Casa de Pensii a Uniunii Avocaţilor, primesc o pensie din sistemul privat de la casa de pensii de acolo“, susținea ea.Declarația de avere a Avocatului Poporului mai arată că anul trecut Weber a mai câștigat 180.000 de euro prin vânzarea unui imobil din Prelungirea Ghencea, și urmează să mai primească, din aceeași tranzacție, încă 20.000 de euro în 2022.Curtea Constituțională ( CCR ) a decis pe 29 iunie, că revocarea lui Renate Weber din funcția de Avocat al Poporului este neconstituțională și că poate reveni în funcție, după mai multe săptămâni în care coaliția de guvernare a petrecut în a negocia ce formațiune se cuvine să dea înlocuitorul. Sesizarea la Curte a fost făcută de către PSD Decizia CCR a fost în unanimitate, judecătorii precizând că motivele invocate de coaliția de guvernare nu au îndeplinit cerințele și rigorile legii, care ar fi fost prea vagi. Concret, argumentele prezentate de coaliția de guvernare pentru remiterea Renatei Weber nu s-au ridicat la rigoarea legii și a Constituției, care cere ca aceste criterii să fie foarte bine definite.În sesizarea depusă de PSD, se arată că revocarea lui Renate Weber este neconstituțională deoarece s-a încălcat prevederile referitoare la principiul legalității și durata de 5 ani a mandatului acestuia, se arată în sesizarea depusă de PSD la Curtea Constituțională.Anterior, și președintele Comisiei de la Veneția, Gianni Buquicchio, a solicitat într-o scrisoare transmisă președinților celor două camere ale Parlamentului detalii despre demiterea Renatei Weber. "Pentru a înțelege mai bine situația, v-aș fi recunoscător daca ați avea amabilitatea să ne furnizați bazele și elementele juridice care au dus la aceasta decizie grea, de a demite din funcție un Ombudsman în timpul exercitării mandatului său", se arată în scrisoarea transmisă pe 17 iunie catre Ludovic Orban , președintele Camerei și către Anca Dragu, președinta Senatului.