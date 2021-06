Cum se agata Renate Weber de sefia Avocatului Poporului. Mesajul dat dupa votul din parlament: "Respingerea rapoartelor de activitate incalca dispozitiile legale"

Votul a avut loc in cursul zilei de marti, 15 iunie."Conform Constitutiei si Legii de organizare a institutiei (Legea nr. 35/1997, republicata - lege organica): Avocatul Poporului este o autoritate publica autonoma si independenta fata de orice alta autoritate publica, in conditiile legii; Avocatul Poporului nu poate fi supus niciunui mandat imperativ sau reprezentativ;- nimeni nu il poate obliga pe Avocatul Poporului sa se supuna instructiunilor sau dispozitiilor sale;- in exercitarea atributiilor sale, Avocatul Poporului nu se substituie autoritatilor publice", transmite Avocatul Poporului, intr-un comunicat de presa.Reprezentantii institutiei adauga ca au fost respinse rapoartele de activitate pe 25 mai a.c. de catre comisiile juridice ale Parlamentului, desi nu exista prevazuta o astfel de procedura in Constitutie sau in Legea 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului."Toate acestea sunt rezultatul pozitiei constitutionale aparte a institutiei si explica de ce, in fapt, Avocatul Poporului raspunde numai in fata Parlamentului, raspundere ce se materializeaza prin obligatia prezentarii de rapoarte anuale sau speciale. Prin acestea, Avocatul Poporului are ocazia sa evidentieze lipsurile si disfunctiile grave din administratie si sa faca recomandari privind modificarea legislatiei, sau sa propuna masuri de alta natura pentru ocrotirea drepturilor si libertatilor persoanelor. In data de 25 mai 2021, Avocatul Poporului a participat la sedinta comuna a Comisiilor juridice din cele doua Camere ale Parlamentului, in cadrul careia au fost dezbatute si respinse Rapoartele de activitate pentru anii 2018, 2019 si 2020 ale institutiei Avocatului Poporului, in pofida faptului ca nici Constitutia si nici Legea nr. 35/1997 nu prevad o astfel de procedura. Ca o garantie a independentei Avocatului Poporului, nici Constitutia, nici legea organica de organizare si functionare a institutiei nu au prevazut posibilitatea aprobarii/respingerii raportului anual prin votul Parlamentului, singura prevedere expresa fiind cea referitoare la prezentarea in sedinta comuna a celor doua Camere ale Parlamentului (art. 60 din Constitutie)", mai arata sursa citata.Potrivit procedurilor parlamentare, dezbaterea nu inseamna votarea raportului, dezbaterea si votarea fiind etape distincte ale procedurii parlamentare. Pe Ordinea de zi a sedintei comune a Camerei Deputatilor si Senatului din 15 iunie 2021, se afla Rapoartele de activitate ale Avocatului Poporului pentru anii 2018-2020, Avocatul Poporului nefiind invitat la sedinta Camerelor reunite pentru a prezenta aceste rapoarte, potrivit art. 60 din Constitutie.Prin urmare, sursa mentionata precizeaza ca "este pentru prima data in istoria institutiei, din 1997 pana astazi, cand Parlamentul este sesizat cu o solicitare de respingere a rapoartelor de activitate ale Avocatului Poporului"."Pana in prezent, nici raportul Curtii de Conturi si nici al Avocatului Poporului, institutii de rang constitutional, caracterizate de principiile autonomiei si independentei, nu au fost supuse aprobarii sau respingerii prin vot in Plenul Camerelor. Daca legiuitorul ar fi intentionat ca Parlamentul sa controleze Avocatul Poporului prin intermediul aprobarii/respingerii raportului de activitate ar fi reglementat expres aceasta forma de control parlamentar, cu precizarea necesitatii supunerii la vot a raportului, ulterior incheierii fazei dezbaterilor. Din competentele Avocatului Poporului, de a veghea la respectarea drepturilor si libertatilor de catre administratia publica centrala si locala, rezulta ca rolul rapoartelor Avocatului Poporului este acela de a constitui mijlocul prin care Parlamentul ia act de activitatea administratiei publice si de lacunele legislative identificate in urma activitatii desfasurate de Avocatul Poporului, astfel incat sa poata dispune masuri pentru imbunatatirea activitatii autoritatilor administratiei publice si a legislatiei", mai transmite comunicatul de presa al institutiei.Conform sursei amintite, specialistii considera ca raporturile Avocatului Poporului cu Parlamentul se caracterizeaza in principal, prin:"- dreptul Parlamentului de a numi Avocatul Poporului;- drepturile Birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului de a numi adjunctii Avocatului Poporului;- dreptul Parlamentului de a vota legea organica a institutiei;- dreptul Parlamentului de a dezbate si de a lua act de rapoartele Avocatului Poporului"."Pe cale de consecinta, in lipsa unei prevederi exprese a Constitutiei si a legii organice privind finalizarea dezbaterilor cu votul privind aprobarea sau respingerea, influenta Parlamentului asupra institutiei Avocatul Poporului este diferita fata de controlul parlamentar exercitat asupra altor tipuri de organisme aflate sub control parlamentar, in cazul carora legislatia stabileste expres posibilitatea respingerii/aprobarii raportului de activitate, cu consecinta directa a demiterii conducatorului. Asa cum a retinut Comisia de la Venetia in Avizul nr. 685/2012, CDL-AD (2012) 026, (...) Pentru a fi eficient in protectia drepturilor omului, Avocatul Poporului trebuie sa fie independent, inclusiv fata de Parlament, care alege titularul functiei", conchide sursa mentionata.