SURSE CCR: Revocarea Renatei Weber e neconstitutionala. Cand ar putea sa revina in functie

Decizia C CR a fost in unanimitate, judecatorii precizand ca motivele invocate de coalitia de guvernare nu au indeplinit cerintele si rigorile legii, care ar fi fost prea vagi, mai arata sursele citate de Agerpres. Concret, argumentele prezentate de coalitia de guvernare pentru remiterea Renatei Weber nu s-au ridicat la rigoarea legii si a Constitutiei, care cere ca aceste criterii sa fie foarte bine definite.In sesizarea depusa de PSD, se arata ca revocarea lui Renate Weber este neconstitutionala deoarece s-a incalcat prevederile referitoare la principiul legalitatii si durata de 5 ani a mandatului acestuia, se arata in sesizarea depusa de PSD la Curtea Constitutionala.Astfel, dupa ce decizia CCR va fi publicata in Monitorul Oficial, Renate Weber se va putea intoarce in functie.In urma cu o saptamana, si presedintele Comisiei de la Venetia, Gianni Buquicchio, a solicitat intr-o scrisoare transmisa presedintilor celor doua camere ale Parlamentului detalii despre demiterea Renatei Weber din functia de Avocat al Poporului."Pentru a intelege mai bine situatia, v-as fi recunoscator daca ati avea amabilitatea sa ne furnizati bazele si elementele juridice care au dus la aceasta decizie grea, de a demite din functie un Ombudsman in timpul exercitarii mandatului sau", se arata in scrisoarea transmisa pe 17 iunie catre Ludovic Orban , presedintele Camerei si catre Anca Dragu, presedinta Senatului.